Le point complet sur les pénalités au GP de Belgique

Le Grand Prix de Belgique sera perturbé pour plusieurs pilotes par des pénalités sur la grille de départ. Ce vendredi, ils sont d'ores et déjà six à être sanctionnés, dans l'attente d'éventuels autres changements de pièces qui pourraient les concerner samedi, ou bien viser d'autres pilotes.

Les commissaires ont précisé les pénalités qui toucheraient les pilotes concernés, dont les deux prétendants au titre que sont Max Verstappen et Charles Leclerc. Valtteri Bottas est le seul pilote qui, avec 20 places de pénalité, n'est pas frappé d'un renvoi automatique en fond de grille. Le Finlandais devrait donc, dans l'état actuel des choses, être assuré de la 15e place.

Entre les cinq autres pilotes, la place sur la grille de départ les uns par rapport aux autres sera déterminée par leur classement à l'issue de la séance de qualifications. La 16e place est donc en jeu pour le plus rapide d'entre eux à l'issue de l'exercice du tour rapide, même si les commissaires se penchent encore sur le cas particulier de Charles Leclerc et, potentiellement de Mick Schumacher, avec respectivement 25 et 20 places de pénalité mais peut-être d'autres changements de pièce à venir.

Le détail des pénalités à Spa-Francorchamps

Pilote Pièces neuves Pénalité Charles Leclerc MGU-K, Batterie

Boîte de vitesses +15

+10

= Fond de grille Mick Schumacher Unité de contrôle électronique Boîte de vitesses +10 +10 Esteban Ocon Moteur, turbo, MGU-H, MGU-K, batterie, unité de contrôle électronique Fond de grille Lando Norris Moteur, turbo, MGU-H Fond de grille Max Verstappen Éléments de boîte de vitesses Moteur, turbo, MGU-H, MGU-K +5 Fond de grille Valtteri Bottas Éléments de boîte de vitesses Moteur, turbo, MGU-H +5 +15 Guanyu Zhou Boîte de vitesses +10 Les pénalités détaillées ci-dessus ne tiennent pas compte des autres changements d'éléments qui ont pu être réalisés dans le respect du quota alloué par pilote et par saison. De nouvelles pièces peuvent être montées sur les monoplaces ce samedi avant le début de la troisième séance d'essais libres, ce qui n'exclut donc pas une évolution de ces sanctions, qui seront alors mises à jour dans cet article. Enfin, il convient de rappeler que la grille de départ établie samedi après les qualifications sera provisoire, jusqu'à sa validation définitive par la FIA dimanche, quelques heures avant le départ de la course.