Pourquoi Verstappen a été titré malgré une moitié de GP

La course du Grand Prix du Japon 2022 s'est disputée dans des conditions pluvieuses. Celles-ci ont été telles qu'après un premier départ arrêté, des incidents et une météo dantesque ont obligé la direction de course à l'interrompre dans le deuxième des 53 tours initialement prévus.

Devant la météo capricieuse, une relance n'a finalement été possible qu'à 16h15, heure locale, alors que le chronomètre de l'épreuve ne laissait plus que 45 minutes de temps imparti. Dans ces conditions, le vainqueur Max Verstappen a couvert 28 tours de course, soit au-dessus de 50% de l'épreuve.

En début d'année, afin de répondre à la polémique du Grand Prix de Belgique 2021, la réglementation sportive avait été modifiée pour les cas de courses interrompues et avait listé un certain nombre de cas dans lesquels le barème de points devait être échelonné en fonction du nombre de tours parcourus en conditions de course.

Ainsi, étant entendu qu'au moins deux tours aient été disputés hors Safety Car ou VSC :

pour la victoire dans une course d'au moins deux tours mais de moins de 25% de la distance originale, le gagnant obtiendrait six points ;

pour les courses ayant fait plus de 25% mais pas 50% de la distance, le gagnant obtiendrait 13 points ;

pour les courses ayant parcouru 50% mais pas 75% de la distance, ce serait 19 points ;

au-dessus de 75%, l'ensemble des points serait attribué.

Beaucoup, dont notre rédaction, ont alors cru que dans le cas de Suzuka ce dimanche, Verstappen ayant couvert 52% de la course, il n'obtiendrait que 19 unités, contre 14 pour Pérez et 12 pour Leclerc ; ce qui aurait alors automatiquement repoussé le titre à Austin. C'était toutefois sans compter sur le fait que la réécriture du règlement avait en réalité fait disparaître une règle pourtant historique de la discipline.

Max Verstappen fête sa victoire et son titre sur le podium

En effet, le texte de ces nouvelles règles, plus précisément à l'article 6.5 du Règlement Sportif, ne couvre pas toutes les situations dans lesquelles une course ne se déroule pas sur sa distance totale. Et en fait, ce barème précis ne s'applique en réalité qu'à un type de situations précis : celui des courses qui ont été interrompues mais ne peuvent ensuite pas repartir : "Si une course est suspendue conformément à l'article 57, et ne peut être reprise, les points pour chaque championnat seront attribués selon les critères suivants...", peut-on ainsi lire dans le règlement.

Or, dans le cadre de l'épreuve 2022 à Suzuka, la course est bien allée à son terme (ici la limite de temps) sans interruption une fois la relance effectuée. L'attribution complète des points en jeu n'était donc plus dépendante de la distance couverte, ce qui est un changement majeur par rapport à l'histoire de la discipline.

Cela veut dire que, pour prendre un exemple hypothétique, même si la course avait été relancée pour les 10 dernières minutes seulement avant la fin de la limite de temps et n'avait donc couvert que trois ou quatre tours après le Safety Car, là aussi l'ensemble des points aurait été attribué.

La FIA a d'ailleurs publié un court communiqué pour confirmer tout cela : "Les règles concernant l'attribution de points réduits (article 6.5) ne s'appliquent qu'en cas de suspension d'une course qui ne peut reprendre, et en conséquence la totalité des points est attribuées et Max Verstappen est Champion du monde."

La rédaction de Motorsport.com ayant dans un premier temps été piégée par les implications des changements réglementaires et leur impact sur l'attribution ou non du titre, nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour l'erreur commise initialement et pour avoir ajouté, à notre niveau, de la confusion à une situation complexe.