Prost "déçu" que la séparation avec Alpine fuite dans les médias

Ce lundi, Motorsport.com vous révélait la fin de la collaboration entre l'écurie Alpine en Formule 1 et l'ancien pilote pour Renault entre 1981 et 1983 et quadruple Champion du monde de la discipline, Alain Prost. Le Français officiait depuis 2019 en tant que directeur non exécutif de l'écurie Renault devenue Alpine en 2021, après en avoir été conseiller et ambassadeur de 2015 à 2019.

La publication de cette information, qui n'a pas fait l'objet d'une communication officielle de la part de la structure française, n'a pas vraiment été du goût du Professeur, qui a publié dans la soirée de lundi un message sur son compte Instagram officiel. "Je suis très déçu de la façon dont cette nouvelle a été annoncée aujourd'hui ! Il était convenu que nous l'annoncerions ensemble avec Alpine ! Aucun respect, désolé !"

Ces premiers mots semblaient bien entendu destinés aux médias qui ont dévoilé cette information et/ou aux sources proches de l'écurie qui l'ont fait fuiter ou qui l'ont confirmé. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une confirmation de la fin de la relation entre les deux parties.

Toutefois, Prost affirme que c'est bien lui, dès le Grand Prix d'Abu Dhabi à la mi-décembre, qui a refusé de prolonger l'aventure, un choix qu'il explique en évoquant une "relation personnelle" vis-à-vis de laquelle il ne donne pas de détails mais qui concerne en réalité ses rapports avec Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, et la gestion de la structure par ce dernier. "J'ai refusé l'offre qui m'a été faite à Abu Dhabi pour la saison 2022 à cause d'une relation personnelle, et j'ai eu raison ! À l'équipe d'Enstone et de Viry, vous allez me manquer."

Le départ de Prost d'Alpine s'inscrit en tout cas dans le contexte d'une reprise en main de l'organigramme de l'écurie par Rossi, puisqu'il y a quelques jours, c'est le départ du directeur exécutif, Marcin Budkowski, qui a été officialisé. Ce dernier, qui officiait de fait en tant que directeur de l'équipe F1, devrait prochainement être remplacé par Otmar Szafnauer, qui a quitté Aston Martin.

L'arrivée de Szafnauer devrait s'accompagner, comme nous vous l'expliquions ce lundi, de celle de la marque BWT en tant que partenaire d'Alpine, là aussi en provenance d'Aston.