Qualifs - Leclerc repousse Verstappen et prend la pole

Q1 - Verstappen pousse, Ferrari contre-attaque

Avec le meilleur temps des EL2 et EL3, Max Verstappen est l'un des favoris pour la pole position à Bahreïn. Mais depuis février et les premiers tours de roue des nouvelles F1, les équipes se sont bien gardées de montrer leur vrai potentiel. La séance qualificative du GP de Bahreïn, la première de la saison, devrait (enfin) nous donner une hiérarchie claire.

Avec un chrono de 1'33"016, Pierre Gasly est leader en début de Q1, jusqu'à ce que Verstappen ne boucle sa première tentative en 1'31"909, ce qui est légèrement plus rapide que son chrono en EL2. De manière surprenante, les pilotes Haas menacent directement les Red Bull, Kevin Magnussen n'accusant qu'une poignée de millièmes de retard sur Verstappen avant que le Néerlandais n'améliore en 1'31"785.

Entre-temps, le meilleur temps est tombé aux mains de Charles Leclerc (1'31"471), devançant son coéquipier Carlos Sainz d'un dixième. Les Mercedes sont repoussées à plus de sept dixièmes, Valtteri Bottas se payant même le luxe de devancer son ancien chef de file Lewis Hamilton. Mais compte tenu de la rapide amélioration des conditions de piste, tous les pilotes au-delà du top 3 repartent pour un tour dans les dernières minutes. Déjà menacés avant les ultimes tentatives, les pilotes Aston Martin en restent là – Nico Hülkenberg se payant son coéquipier Lance Stroll pour sa pige –, tout comme Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi et, plus surprenant, Daniel Ricciardo. L'Australien n'est que 18e !

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll, Latifi

Q2 - Verstappen passe la seconde, Magnussen surprend

Vous pouvez oublier l'obligation pour le top 10 de la Q2 de prendre le départ avec les pneus utilisés dans cette séance, la règle a été supprimée pour la saison 2022. Par conséquent, les 15 rescapés chaussent tous les pneus tendres à flancs rouges, les plus performants, pour la deuxième étape des qualifications.

On s'attendait à un nouvel épisode dans le match Verstappen-Ferrari, le Champion du monde a eu à cœur de doucher rapidement les espoirs des tifosi : avec un 1'30"757 (battant facilement son record des essais de pré-saison), Verstappen repousse son plus proche poursuivant, Leclerc, à six dixièmes de seconde ! Son coéquipier, Sergio Pérez, accuse lui aussi six dixièmes de retard et, surprise, Magnussen s'empare du quatrième temps avant que son équipe ne lui diagnostique un problème de direction.

Avec une nouvelle tentative, les rivaux du Néerlandais se rapprochent, Sainz passant deuxième (+0"030) devant Leclerc (+0"175), Pérez (+0"251), Hamilton (+0"291) et Russell (+0"495). Magnussen valide son ticket malgré son pépin technique et, au bout du suspense, Gasly sort Esteban Ocon, qui manque le top 10 pour six centièmes.

Éliminés en Q2 : Ocon, Schumacher, Norris, Albon, Zhou

Q3 - Leclerc a le dernier mot

Peu verni pendant les essais hivernaux, Bottas s'est pourtant hissé en Q3 pour la 102e fois d'affilée, une belle performance pour le nouveau pilote Alfa Romeo, qui ne devrait pas être dans le match pour la pole toutefois. Assez logiquement, les regards se tournent vers Verstappen mais le Néerlandais ne peut pas faire mieux que le troisième temps pour sa première tentative. Devant lui se trouvent Leclerc et Sainz, auteur d'un 1'30"687. Les pilotes Mercedes n'ont pas chaussé de pneus neufs et cela se ressent au classement puisque Hamilton et Russell sont à plus d'une seconde.

Sainz n'améliore pas dans sa dernière tentative, laissant son coéquipier Leclerc et Verstappen s'expliquer pour le meilleur temps. Le Monégasque frappe le premier avec un 1'30"558 mais cette marque paraît faible par rapport à ce que le Champion du monde produit dans les premiers mètres de son tour. Néanmoins, il doit s'incliner sur la ligne pour un petit dixième (1'30"681), laissant son rival signer la dixième pole de sa carrière et la deuxième à Bahreïn, après celle de 2019.

Pérez prend le quatrième chrono devant Hamilton, qui n'a jamais été dans la lutte. Bottas se classe sixième, Magnussen (qui a pu repartir), Russell et Gasly complètent le top 10.

