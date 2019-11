Red Bull n'est "pas pressé" d'annoncer son duo 2020

Après avoir propulsé Alexander Albon dans le baquet de Pierre Gasly à la trêve estivale, Red Bull Racing avait promis une décision après le Grand Prix du Mexique quant à son duo pour 2020. Il n'en sera finalement rien, et l'écurie de Milton Keynes reconnaît qu'elle n'aurait pas dû annoncer un tel calendrier, précisant aujourd'hui qu'il n'y a pas lieu de se précipiter pour définir l'identité du coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine.

Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull, admet également s'être trompé en inversant les rendez-vous du Mexique et d'Austin. "C'était une erreur de ma part de dire ça", a-t-il confié à Motorsport.com. "J'avais en tête que le Mexique aurait lieu après les États-Unis. Et en fait, c'est l'inverse. Mais en attendant, nous avons confirmé que les trois pilotes resteraient dans nos équipes. De toute manière, la situation de Max est claire. Désormais, nous ne sommes pas pressés de savoir quand nous déciderons qui pilote dans chaque équipe."

À l'heure actuelle, Alexander Albon demeure le grand favori pour conserver sa place chez Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen. Depuis sa promotion, le Thaïlandais a même marqué plus de points que le Néerlandais, profitant notamment de ses abandons, et a systématiquement terminé parmi les six premiers depuis le Grand Prix de Belgique. "C'est un pilote costaud", souligne Helmut Marko. "Il peut avoir un pilote fort à ses côtés. Albon a montré à Suzuka qu'il pouvait être presque aussi rapide que Max."

Si cette hypothèse se confirmait, les choses resteraient probablement inchangées également chez Toro Rosso, qui deviendra par ailleurs AlphaTauri. Red Bull n'a aucune intention d'aller recruter hors de son panel de pilotes, et ferait alors confiance une nouvelle fois à Pierre Gasly et Daniil Kvyat. "Ça se joue seulement entre les trois", martèle Helmut Marko. "C'est ce que nous avons toujours dit. Tous ces pilotes sont sous contrat avec Red Bull Racing, avec la clause qui dit que Red Bull Racing peut décider où ils pilotent."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll