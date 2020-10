Red Bull explique l'abandon d'Albon au Nürburgring

Red Bull Racing a révélé les raisons de l'abandon d'Alexander Albon au Grand Prix de l'Eifel, déplorant une belle occasion manquée pour son pilote malgré un début de course qui avait été mouvementé. Il a d'ailleurs été le premier à passer par les stands pour se débarrasser des pneus tendres, après avoir été victime de vibrations en raison d'un blocage de roue dans le premier tour. C'est ensuite un contact évitable avec Daniil Kvyat qui lui a coûté cher, ne laissant pas d'autre choix aux commissaires que celui de lui infliger une pénalité de cinq secondes. Une sanction qui n'a même pas été purgée, puisqu'un radiateur percé a forcé l'écurie à faire abandonner son pilote.

"Il a eu un gros blocage de roue au virage 3, dans le premier tour", explique Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Nous étions préoccupés par le fait ce soit allé trop loin sur la bande de roulement. Nous pouvions voir des vibrations qui s'intensifiaient, au point de dépasser le seuil [acceptable]. Par sécurité, nous devions le faire rentrer à ce moment-là. Il a ensuite commencé à bien progresser depuis le fond du peloton, mais il a malheureusement récolté des débris qui ont percé le radiateur et le circuit de refroidissement. Nous avons vu les températures qui commençaient à monter en flèche. Nous n'avions pas d'autre choix que celui de stopper la voiture avant de perdre un moteur."

"C'est dommage pour sa course, je pense qu'il aurait couru contre Pérez et Ricciardo, même avec ce plat [sur un pneu] et cet arrêt prématuré. C'est dommage pour lui de ne pas le voir concrétiser aujourd'hui, car il a réalisé un week-end plutôt raisonnable. C'est ennuyeux qu'il n'en décroche pas le résultat, car je pense qu'il y avait plus à venir."

C'est la troisième fois cette saison qu'Alex Albon achève un week-end sans inscrire le moindre point, ce qui le fait chuter à la septième place du championnat. Il accuse désormais 14 unités de retard sur la quatrième place occupée par Daniel Ricciardo, tout en étant également devancé par Sergio Pérez et Lando Norris.

"Il y a eu ce blocage de roue dans le premier tour", résume le pilote thaïlandais, frustré. "Ça a vraiment compromis la course. C'est dommage, car la voiture était rapide. Sans ce problème, nous aurions pu faire quelque chose. Nous étions plutôt lents avec le plat sur le pneu, alors je suis sûr que la voiture avait du rythme." Interrogé sur l'accrochage avec Kvyat, Albon a reconnu avoir commis une "erreur de jugement" en se rabattant trop rapidement devant la monoplace du Russe.