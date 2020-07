Red Bull est "mieux préparé que jamais depuis 2013"

C'est à domicile que Red Bull Racing entame cette campagne 2020 sur le circuit qui porte son nom, le Red Bull Ring, où Max Verstappen s'est imposé ces deux dernières années. Le Néerlandais a également signé le deuxième meilleur temps des essais hivernaux, certes à plus d'une demi-seconde de la Mercedes de Valtteri Bottas, avant que la pandémie de COVID-19 ne mette le monde du sport automobile à l'arrêt.

Red Bull semblait être la deuxième force du plateau derrière les intouchables Flèches d'Argent, d'autant que le chrono de Verstappen à Barcelone a été signé en gommes C4, et Christian Horner conserve un certain optimisme à l'aube de la première course de la saison, que son écurie n'a plus remportée depuis la victoire de Sebastian Vettel au Grand Prix d'Australie 2011.

"Cette année va être enthousiasmante, elle va être intense", déclare Horner pour Motorsport.com. "Les courses vont s'enchaîner. Et j'ai le sentiment que nous abordons la saison mieux préparés que jamais depuis 2013, probablement. Depuis le début de l'ère hybride, c'est certainement notre meilleure intersaison. L'intégration de notre relation avec Honda paraît meilleure pour notre deuxième année, ils font vraiment partie de l'équipe désormais."

Red Bull est la seule écurie de pointe à avoir mené des essais avec sa monoplace 2020 depuis le confinement, en l'occurrence restreints à 100 km avec des pneus de démonstration ; Alexander Albon était au volant. Mercedes et Ferrari, en revanche, ont préféré confier à leurs pilotes des voitures 2018, car la réglementation permet alors un roulage illimité. Verstappen n'était toutefois pas présent pour ce test à Silverstone, principalement car le Royaume-Uni impose actuellement une quarantaine de deux semaines à ceux qui entrent sur son territoire.

"Pour l'équipe, il était extrêmement utile de pratiquer les nouvelles procédures avec les équipements de protection individuels [masques et visières, ndlr] notamment", analyse Horner. "C'était bien que l'équipe reprenne les bases, notamment les arrêts au stand, pour se décrasser. C'était également utile pour Alex d'avoir 100 km dans la voiture, ce n'est que sa deuxième saison en Grand Prix. Nous avons pris cette décision il y a un moment, afin de ne pas imposer la quarantaine à Max. L'avantage de parcourir 50 km, l'équivalent de quelques tours seulement en Autriche, ne l'emportait pas sur les [inconvénients]. Bref, c'était un exercice utile. C'était bien de voir les voitures rouler à nouveau et de voir l'équipe faire d'emblée des arrêts au stand en moins de deux secondes."

Avec Luke Smith