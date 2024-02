Ces modifications qui ont permis à Red Bull d'adopter ses pontons

Les regards se sont portés sur l'aspect visuel de la nouvelle Red Bull RB20 lors de sa présentation, en particulier sur l'entrée des pontons, mais les modifications en interne ayant permis ce changement de design sont tout aussi fascinantes. Si Red Bull n'avait pas travaillé dur pour modifier les éléments servant au refroidissement, cachés sous la carrosserie, les designers n'auraient pas réussi à faire ce qu'ils ont fait avec la RB20.

L'équipe a modifié le positionnement des radiateurs et refroidisseurs sous la carrosserie de la RB20, ce qui inclut non seulement les pontons mais aussi le capot moteur. Pour le comprendre, il est préférable d'examiner d'abord la RB19 de plus près, en s'aidant d'une illustration de son agencement interne.

Détails du refroidissement de la Red Bull RB19.

Au cours des dernières années, Red Bull a déplacé ses priorités en matière de refroidissement vers l'axe central de la voiture. Plus particulièrement, l'écurie a monté un grand refroidisseur en forme de selle au-dessus de l'unité de puissance afin de décharger les épaules du ponton.

Il ne s'agit pas d'une nouveauté, loin de là, et de nombreuses équipes ont emprunté cette voie au fil des ans. Cependant, il semble que Honda préfère cette solution, car chaque équipe à qui le constructeur japonais a fourni une unité de puissance hybride semble s'engager dans cette voie particulière.

Cela ne veut pas dire que la tendance ne s'est pas manifestée ailleurs, la zone située au-dessus de l'unité de puissance étant considérée comme un bon emplacement pour les refroidisseurs, bien qu'elle soit également probablement considérée comme non optimale compte tenu de la masse placée en hauteur.

C'est peut-être en partie la raison pour laquelle Red Bull a adopté une approche plus holistique pour déplacer les éléments auxiliaires dans les limites du capot moteur et des pontons afin d'atteindre non seulement les objectifs aérodynamiques, mais aussi de répondre aux besoins de refroidissement et d'améliorer la répartition du poids sur l'ensemble de la voiture.

Détails du refroidissement de la Red Bull RB20.

Outre la réduction de la taille du refroidisseur monté au-dessus de l'unité de puissance (flèche blanche dans l'image ci-dessus), l'agencement du radiateur et des refroidisseurs logés dans les pontons a également changé de manière significative, puisqu'ils ne sont plus simplement posés à la verticale et légèrement inclinés en série comme c'était le cas l'année dernière.

L'échangeur d'air de suralimentation (flèche rouge) et le radiateur (flèche bleue) sont désormais disposés en V l'un au-dessus de l'autre. L'inclinaison vers l'intérieur permet d'obtenir une ligne médiane plus profonde sous le ponton du point de vue de la carrosserie.

Encore une fois, il ne s'agit pas d'une nouveauté puisque des équipes ont déjà procédé de la sorte par le passé. L'exemple le plus récent est celui de la Haas VF-17 de 2017, mais Sauber (aujourd'hui Stake F1) a également emprunté ce chemin, bien qu'il faille remonter à 2004 et à l'ère du moteur V10.

Sauber C23 sidepods, radiators in V configuration Photo by: Giorgio Piola Sauber C23 2004 radiator packaging Photo by: Giorgio Piola

Il pourrait y avoir une autre arme dans l'arsenal de refroidissement de la RB20, car nous savons que les entrées derrière le cockpit et à côté du Halo capturent le flux d'air (encart dans la seconde image dans le corps du texte ci-dessus). Celui-ci est ensuite acheminé vers le côté du capot moteur (flèche verte dans la seconde image dans le corps du texte ci-dessus), mais il semble également que le conduit qui se trouve entre ces deux points contienne son propre petit refroidisseur.

Si l'accent a été mis sur les entrées d'air, il est également intéressant de voir comment l'équipe a concentré ses efforts sur le rejet de la chaleur, la sortie centrale conventionnelle du capot moteur, orientée vers l'arrière, n'étant pas le seul moyen de refroidir la RB20.

Red Bull Racing RB20 detail Photo by: Uncredited Red Bull Racing RB20 Photo by: Giorgio Piola

L'on trouve aussi une petite sortie au sommet de la colonne vertébrale du capot moteur et devant la suspension arrière, à la jonction entre le ponton et la carrosserie du capot moteur. De plus, il y a une grille de refroidissement modulable derrière celle-ci pour la sortie des entrées d'air à côté du Halo, qui a été obstruée pendant les essais de pré-saison.

Red Bull a également la possibilité d'ouvrir une partie de la rigole du capot moteur, plusieurs ouïes étant apparues dans cette zone au cours des essais.