Horner : "Pour perdre le titre, il faudrait le faire exprès"

Alors qu'un superbe duel entre Ferrari et Red Bull Racing pour les deux titres mondiaux s'annonçait encore il y a deux mois de cela, l'écurie au taureau rouge a quelque peu tué le suspense depuis lors. La Scuderia a multiplié les déconvenues, avec seulement deux podiums lors des quatre derniers Grands Prix, alors que Max Verstappen a remporté l'intégralité de ces courses, réalisant la plus longue série de victoires de sa carrière.

En conséquence, le Néerlandais est en tête du championnat des pilotes avec 310 points à son actif, 109 de plus que Charles Leclerc et l'autre pilote Red Bull, Sergio Pérez. À ce rythme, Verstappen pourrait bien avoir 362 unités au compteur à l'issue du Grand Prix de Singapour, avec deux nouvelles victoires ponctuées de meilleurs tours. Il serait ainsi possible qu'il soit couronné à cinq courses du terme de la saison, à condition que ni Charles Leclerc, ni Sergio Pérez ne marque plus de 23 points lors des deux prochaines épreuves. De manière plus réaliste, on peut s'attendre à un sacre à l'occasion du rendez-vous suivant, le GP du Japon, mais chez Red Bull, on reste méfiant.

"Nous sommes en excellente position, et pour perdre [le titre], il faudrait sûrement que nous le fassions exprès", confie Christian Horner, directeur d'équipe, au site officiel de la Formule 1. "Mais mathématiquement, rien n'est fait jusqu'à ce que ce soit fait. Notre approche a toujours été de prendre les courses l'une après l'autre." En parallèle, du côté de la Scuderia Ferrari, le directeur Mattia Binotto a déclaré une intention claire en ce qui concerne le reste de la saison : "Gagner toutes les courses, y compris Monza."

La situation est en tout cas similaire chez les constructeurs, où le titre échappe à Red Bull depuis le début de l'ère turbo hybride. La structure de Milton Keynes a pas moins de 511 points à son actif, soit 135 longueurs d'avance sur Ferrari et 165 sur Mercedes, quand 316 unités sont encore disponibles au maximum. Difficile d'imaginer un retournement de situation, alors que Red Bull a marqué au moins 38 points en moyenne lors des 12 derniers week-ends (la moyenne étant certes légèrement faussée par les courses sprint).

"Le championnat des constructeurs, qui oppose les écuries les unes aux autres, a été dominé par nos voisins [Mercedes, ndlr] ces huit dernières années. Si nous parvenons à remporter celui-là, ce sera pour nous aussi important que le titre des pilotes cette année", conclut Horner.

