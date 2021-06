Red Bull ne se précipitera pas pour prolonger Pérez

Recruté en fin de saison passée par Red Bull après son départ forcé de Racing Point, Sergio Pérez a comme tâche au sein de la formation autrichienne de réaliser des performances bien plus consistantes et constantes que ses deux prédécesseurs, Alex Albon et Pierre Gasly, tous deux incapables de jouer au niveau permettant à Max Verstappen et à l'écurie de pouvoir contrecarrer les plans de Mercedes.

Si tout n'a pas été parfait lors des six premiers GP, notamment dans l'exercice des qualifications, ce qui a parfois empêché Pérez de véritablement peser le lendemain, sa course et sa victoire à Bakou ont prouvé que le Mexicain était tout à fait en capacité de faire pencher la balance du côté de Red Bull et même de profiter des problèmes de son leader.

Christian Horner, le patron de l'équipe basée à Milton Keynes, ne tarit pas d'éloges pour son pilote au sortir du GP d'Azerbaïdjan. "Nous savions qu'il était bon [à Bakou], mais nous ne savions pas qu'il était aussi bon. Il a été rapide tout le week-end, et il a été tout à fait dans le rythme. Le seul tour où il a fait une erreur était le premier run de Q3."

"Son rythme de course était phénoménal. Si le premier arrêt n'avait pas été aussi long, il aurait été juste devant Max au niveau de l'overcut à ce moment-là aussi, tant son rythme était élevé dans l'air propre. C'est phénoménal pour lui. La façon dont il défendait contre Lewis [Hamilton] et contrôlait, c'était la grande classe. Le voir remporter cette victoire, c'est excellent pour sa confiance. Ça le place à la troisième position du championnat désormais. Donc je pense qu'il est au-dessus des attentes."

Red Bull semble disposer avec le duo Verstappen-Pérez de son line-up le plus solide depuis le départ de Daniel Ricciardo fin 2018. D'aucuns ont vu dans la victoire du numéro 11 une sorte de première étape vers une prolongation de contrat. Toutefois, Horner ne tient pas à se précipiter pour décider quoi faire au-delà de 2021.

"Je suis vraiment content du travail que fait Checo. Nous n'en sommes qu'à la sixième course sur 23. Nous aurons beaucoup de temps. Il est heureux au sein de l'équipe. Il fait un excellent travail et il doit simplement continuer à faire ce qu'il fait. C'est génial d'avoir les deux voitures à ce niveau-là, évidemment, et je pense que c'est une corde de plus à notre arc le jour où vous perdez votre voiture de tête. Checo est là et c'est exactement ce que nous recherchions pour remporter la victoire. Je suis donc ravi pour lui et pour l'équipe, qui a fait beaucoup d'efforts en coulisses."

