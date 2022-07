Red Bull perplexe devant les risques pris par Pérez avec Russell

Charger le lecteur audio

Contraint à l'abandon à cause d'un accrochage avec George Russell dans le premier tour du Grand Prix d'Autriche, Sergio Pérez a peut-être pris trop de risques. C'est le sentiment qui ressort chez Red Bull alors que le Mexicain a enregistré un deuxième zéro pointé en trois Grands Prix, lui faisant perdre la deuxième place du championnat au profit de Charles Leclerc, vainqueur à Spielberg.

Certes, Sergio Pérez n'a rien fait de répréhensible au virage 4 quand il a tenté de contourner George Russell par l'extérieur. Le pilote Mercedes n'est pas parvenu à l'éviter et c'est lui qui a été sanctionné de cinq secondes de pénalité par les commissaires. Néanmoins, Christian Horner estime que son pilote aurait peut-être eu plus intérêt à se montrer patient.

"On l'a vu dans les courses des formules de promotion. Au virage 4, c'est très risqué à l'extérieur", rappelle le directeur de Red Bull Racing, qui a également en tête le même dépassement tenté par Alexander Albon en 2020 sur Lewis Hamilton, s'étant conclu de la même manière. "C'est évidemment toujours frustrant. Malheureusement, notre bilan des dépassements sur les Mercedes à l'extérieur du virage 4 n'est pas particulièrement brillant. Mais oui, la quantité de dégâts était significative. Il y avait beaucoup de dégâts sur le plancher et il aurait probablement terminé à deux tours, donc ça n'avait pas de sens de parcourir un kilométrage inutile."

Red Bull a donc demandé à Sergio Pérez de renoncer après l'avoir renvoyé en piste une première fois. En dépit des réserves exprimées, Christian Horner ne tranche pas totalement car il comprend aussi ce qui a incité le Mexicain à tenter sa chance. "Je pense qu'il est très bien sorti du virage 3", souligne-t-il. "Ce sont des pilotes de course, ils doivent y aller. Mais évidemment, à l'extérieur du virage 4 on compte beaucoup sur celui qui est à l'intérieur pour jouer le jeu et donner de la place."

Sur le plan comptable, Red Bull a profité de l'abandon chez Ferrari de Carlos Sainz pour ne pas voir la Scuderia combler l'écart au championnat constructeurs. En revanche, Sergio Pérez est repoussé à 51 points de son coéquipier Max Verstappen, mais Christian Horner assure qu'il demeure dans la course au titre.

"Absolument", répond-il à cette question. "Nous sommes juste à la moitié du championnat et vous savez, les choses changent beaucoup. Il reste encore un long chemin à parcourir. C'est frustrant du point de vue du championnat constructeurs, et Ferrari a bien sûr eu son propre problème. Je dirais que ce week-end, en quelque sorte, c'était une limitation des dégâts, et nous avons réussi à décrocher la pole, la victoire dans le sprint et la deuxième place en course. Max n'a perdu que cinq points sur Charles au championnat pilotes et on a limité les dégâts chez les constructeurs."