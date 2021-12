Red Bull se battra devant la cour d'appel s'il le faut

Au lendemain du Grand Prix d'Abu Dhabi et de la polémique qui lui a fait suite, la grande question est désormais de savoir si Mercedes ira au bout de sa démarche en faisant appel du rejet de sa réclamation. Cette dernière a été déposée contre le résultat de l'épreuve et vise la procédure utilisée par la direction de course lorsque la voiture de sécurité est intervenue après l'accident de Nicholas Latifi.

Mercedes estime que la réglementation n'a pas été appliquée en autorisant seulement les retardataires situés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à se dédoubler, et en relançant la course dans la foulée, sans attendre un tour supplémentaire comme énoncé dans l'article 48.12 du Règlement Sportif de la Formule 1. Néanmoins, les commissaires ont rejeté la réclamation, notamment en faisant référence à l'article 15.3 qui donne au directeur de course une "autorité prépondérante" dans la gestion de la voiture de sécurité.

Dimanche soir, Mercedes a notifié la FIA de son intention de faire appel, ce qui lui donne désormais jusqu'à jeudi soir pour officiellement le faire, ou pour se rétracter et permettre aux résultats d'être définitivement entérinés.

"Je ne suis pas surpris que nous nous retrouvions devant les commissaires pour l'incident tel qu'il s'est produit", a réagi le directeur de Red Bull, Christian Horner. "Je ne serais pas surpris qu'ils fassent appel. Mais je pense que le directeur de course a clairement exprimé sa position, et les commissaires ont clairement exprimé leur position."

Directeur de course, Michael Masi ne s'est pas adressé aux médias dimanche soir, tout comme à Djeddah une semaine plus tôt, alors qu'il le fait habituellement. La seule manière de connaître en partie sa position sur ce dossier est donc de se référer au rapport des commissaires, où l'on peut notamment lire : "Le directeur de course a également déclaré que toutes les équipes avaient convenu depuis longtemps que, dans la mesure du possible, il était hautement souhaitable que la course se termine au 'vert' (c'est-à-dire sans voiture de sécurité)."

Pour l'heure, Mercedes se cantonne au silence et a annulé toutes les prises de paroles qui étaient attendues dimanche soir à Abu Dhabi. L'écurie a également fait savoir qu'elle ne prévoyait aucune communication publique ce lundi. En Grande-Bretagne, le Times croit savoir qu'elle pourrait renoncer à faire appel, mais rien ne permet de confirmer cette tendance pour le moment.

"S'ils font appel, ils font appel", observe Christian Horner. "Nous nous battrons devant la cour d'appel, puis devant un tribunal s'ils choisissent cette voie."

Le Britannique a par ailleurs regretté l'attitude de Mercedes à Abu Dhabi, où l'écurie allemande est venue en présence de son avocat, Paul Harris, dont Red Bull a découvert la présence lors des audiences devant les commissaires.

"Peut-être que j'en ai besoin d'un sur le muret des stands", ironise Christian Horner. "C'est dommage pour une équipe de course, nous sommes une équipe de compétiteurs. Nous n'emmenons pas d'avocat avec nous sur les Grands Prix. On se concentre sur ce que l'on a à faire en piste. On attaque, on fait la course durement, et l'équipe cette année a été phénoménale. Nous avons fait les arrêts au stand les plus rapides, nous avons eu d'excellentes stratégies, des stratégies audacieuses, et bien sûr nous avions Max Verstappen."

Le directeur de l'écurie de Milton Keynes préfère ainsi retenir le comportement de Lewis Hamilton à l'issue du Grand Prix, quand il a notamment félicité Max Verstappen. "Bien sûr que c'est dur pour lui", admet-il. "Et vous savez, j'ai parlé avec lui après la course. La compétition a été dure. Il a été très digne, tout comme son père. Je suis certain qu'il reviendra se battre avec acharnement l'année prochaine."