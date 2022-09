Red Bull refuse de compromettre son indépendance pour Porsche

Charger le lecteur audio

Alors que la mise en place d'un accord semble clairement traîner, Red Bull assure que la balle est dans le camp de Porsche en vue d'une potentielle alliance pour 2026 : au constructeur allemand d'accepter les conditions de la firme autrichienne !

Les discussions durent depuis plusieurs mois entre les deux parties mais le processus a clairement ralenti dernièrement, a priori en raison de divergences d'opinion, notamment quant à la répartition du futur actionnariat. Plus particulièrement, certains dirigeants chez Red Bull veulent s'assurer de conserver l'indépendance technique qui est historiquement l'une de ses plus grandes forces en Formule 1, refusant de céder ces décisions à une structure aussi complexe qu'un grand constructeur.

Malgré le frein mis aux négociations, Red Bull est très loin de s'alarmer de cette situation et se considère d'ailleurs en position de force, alors que la firme poursuit comme prévu la mise en place de son propre projet moteur à Milton Keynes en vue de la réglementation 2026. Ce même projet qui, en fonction de l'accord trouvé ou non, pourrait se fondre dans l'opération avec Porsche.

Ce vendredi dans le paddock de Zandvoort, Christian Horner a répété que certains aspects essentiels ne seraient en aucun cas sacrifiés par Red Bull, ou ne sauraient faire l'objet d'un compromis. Autrement dit, c'est désormais à prendre ou à laisser pour Porsche, qui a obtenu il y a quelques mois le feu vert du groupe Volkswagen pour s'engager en Formule 1.

"Ils doivent décider s'ils veulent se joindre ou non à la fête", a prévenu le directeur de Red Bull au micro de Sky Sports. "Il faudrait, comme je l'ai dit, que cela s'inscrive dans notre culture, dans notre façon de faire de la compétition. Red Bull a toujours été une écurie indépendante. C'est l'une de nos forces, c'est l'épine dorsale de ce que l'on a accompli et de notre capacité à agir rapidement. Ça fait partie de notre ADN. Notre équipe n'est pas sous le contrôle d'une grande entreprise, et c'est l'une de nos forces dans la manière dont nous travaillons comme écurie. C'est un prérequis absolu pour l'avenir."

Chez Red Bull, l'intention est claire et martelée depuis un moment : le projet suit son cours et il se fera quoi qu'il arrive, quitte à conserver le nom de Red Bull Powertrains… ou à séduire un autre constructeur.

"Je crois que tout partenariat avec n'importe quel constructeur doit correspondre à ce qu'est Red Bull", prévient Christian Horner. "On se dirige vers ce nouveau chapitre qui est passionnant avec le département moteur dans l'entreprise. On a des talents phénoménaux qui ont rejoint l'entreprise. On est en bonne forme. Le temps nous dira si l'on intègre un partenaire dans ce programme ou si, comme c'est le cas actuellement, on continue seuls."