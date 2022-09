EL2 - Tir groupé des Ferrari devant Hamilton

Charger le lecteur audio

Il n'y avait qu'un sujet de discussion dans le paddock au moment de cette deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas : la décision du Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA, validant l'accord d'Oscar Piastri avec McLaren pour 2023 aux dépens d'Alpine.

Côté piste, dès son premier tour lancé après la défaillance liée à la boîte de vitesses subie au début des Essais Libres 1, Max Verstappen a amélioré sa référence personnelle, signant un 1'13"465 en pneus tendres ensuite battu de justesse par les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc en mediums : 1'13"412 et 1'13"437 respectivement. Puis Sainz a enfoncé le clou en 1'12"349, toujours avec les gommes à bandes jaunes, tandis que Verstappen ne faisait pas mieux que 1'13"042.

En revanche, Lewis Hamilton s'est rapproché à moins d'un dixième de l'Ibère, George Russell à trois dixièmes, tandis que Fernando Alonso était à une demi-seconde... en pneus durs. Leclerc a finalement pris la deuxième place d'un souffle, en 1'12"345, alors que Lando Norris se hissait également à un dixième de la tête.

La hiérarchie n'a plus évolué par la suite aux avant-postes, les concurrents se concentrant sur les longs relais pour préparer la course. Le bilan de cette séance est donc, certes à prendre avec des pincettes, mais intéressant néanmoins : Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin et Alpine se tiennent en une demi-seconde à peine... et Red Bull, en retrait, va évidemment se joindre à la fête demain !

Les incidents se sont faits relativement rares jusqu'au dernier quart d'heure, lorsque Yuki Tsunoda a provoqué une interruption au drapeau rouge en s'échouant dans le bac à gravier à la sortie du virage 10. Séance compliquée pour AlphaTauri, donc, puisque Pierre Gasly a vu son roulage réduit par un pépin technique.

