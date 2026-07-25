Des réparations nocturnes au Hungaroring après les plaintes des pilotes

Le virage 1 du Hungaroring a été partiellement resurfacé pendant la nuit, en réponse aux plaintes formulées par les pilotes à l'issue de la première journée d'essais du Grand Prix de Hongrie de Formule 1.

Il apparaît que certaines zones du circuit avaient déjà été resurfacées au cours des deux dernières années, mais l'été chaud et sec a provoqué un tassement du sous-sol, ce qui a accentué certaines irrégularités. De plus, la surface de la piste avait commencé à se dégrader, en particulier aux virages 1, 12 et 13.

Les pilotes ont pu modifier leur trajectoire dans le dernier virage pour éviter la zone problématique à cet endroit, mais au premier virage - une zone de dépassement cruciale - la piste se dégradait sur la trajectoire de course.

"Cette journée a été assez étrange pour tout le monde, je pense", expliquait Russell pour Sky Sports ce vendredi. "Budapest est un circuit incroyable à piloter, mais la moitié de la piste a été refaite : elle est extrêmement bosselée et s'effrite par endroits dans les deux derniers virages, ce qui rend le pilotage assez particulier."

Selon Pirelli, le niveau d'adhérence était inférieur aux prévisions lors des mesures effectuées mercredi - inférieur même à celui de l'année dernière. Il semblerait que les problèmes liés au revêtement aient été observés pour la première fois pendant la manche de l'International GT Open il y a deux week-ends.

Franco Colapinto a en partie été piégé par l'état de la piste. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Les pilotes qui n'ont pas participé aux EL1 afin que leur écurie puisse respecter l'une des séances obligatoires réservées aux "rookies" ont eu beaucoup de mal à trouver leur rythme en EL2. Franco Colapinto, le pilote Alpine, a été victime d'un accident au virage 12, l'une des zones récemment refaites dont la surface s'est avérée plus glissante que prévu.

"Les nouvelles portions [de la surface] du circuit n'offrent pas beaucoup d'adhérence ; elles ne se désagrègent pas vraiment, mais elles sont très marquées", a déclaré Oscar Piastri, dont la McLaren était pilotée par Leonardo Fornaroli lors des EL1.

"C'est donc un circuit très difficile pour le moment et, oui, le fait d'avoir manqué une séance d'essais a évidemment rendu les choses assez compliquées."

L'importance du virage 1 en tant que zone de dépassement en a naturellement fait un point central, si bien que la FIA a ordonné que des réparations soient effectuées avant la troisième séance d'essais libres et les qualifications de samedi. Les zones concernées ont été patchées.

"Le circuit a été inspecté et des travaux de remise en état ont été entrepris pendant la nuit", a déclaré la FIA dans un communiqué. "Deux zones ont été traitées, l'une sur la trajectoire de course et l'autre à droite de celle-ci, là où une voiture pourrait être en train de dépasser."