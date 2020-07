Le report des règles 2021 n'influencera pas l'avenir de Räikkönen

Du haut de ses 40 ans, Kimi Räikkönen est de loin le doyen du plateau en Formule 1, et il pourrait même devenir le pilote le plus expérimenté de l'Histoire – en nombre de départs en Grand Prix – si la saison 2020 comporte au moins dix épreuves. Le Champion du monde 2007 a passé le plus clair de sa carrière au sein de top teams mais prolonge l'aventure en milieu de grille avec Alfa Romeo depuis l'an dernier.

Le contrat de Räikkönen va toutefois s'achever au terme de cette année, et le Finlandais n'a jamais caché qu'il resterait tant qu'il prendrait du plaisir en piste. Cela pourrait-il être influencé par le maintien des monoplaces actuelles en 2021 et le report de la nouvelle réglementation technique à 2022 ?

"Non", répond le principal intéressé. "La réglementation a été définie, mais cela ne dicte pas ce qui se produira à l'avenir. Je prendrai ma décision avant le début de l'année prochaine. Je ne sais pas. Nous n'avons pas fait la moindre course, c'est forcément une situation très étrange cette année. Nous attendrons de voir ce qui va se passer."

Et lorsqu'il lui est demandé s'il est content que les voitures 2020 soient conservées l'an prochain, Räikkönen répond : "Je dirais qu'elles sont très différentes de ce que nous avions il y a quelques années. La réglementation a changé, mais le pilotage ne change vraiment pas tant que ça. On verra si nous serons performants. C'est toujours plus fun quand on l'est. Nous n'avons aucune idée d'où nous serons dans la hiérarchie ; nous allons donc faire de notre mieux ce week-end, et après on verra."

Le pilote Alfa Romeo était en tout cas le fer de lance indiscutable de son écurie l'an passé, ayant marqué 43 points face aux 17 unités de son coéquipier Antonio Giovinazzi.

