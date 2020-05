McLaren officialise l'arrivée de Ricciardo en 2021

L'arrivée de Daniel Ricciardo au sein de McLaren pour remplacer Carlos Sainz n'est pas forcément une surprise au vu de la différence de dynamique entre l'écurie de Woking, qui sort d'une phase importante de réorganisation interne et a réussi son pari sportif en s'assurant une solide quatrième place chez les constructeurs en 2019, et Renault qui a au contraire perdu le fil après plusieurs saisons de progression.

Lire aussi : Le calendrier provisoire F2 et F3 laisse deviner celui de la F1

Pas non plus une surprise au vu de ce qu'avait déclaré l'Australien l'an passé au moment de revenir pour RACER sur le choix qu'il avait eu à faire au moment de quitter Red Bull : "McLaren, en tant que groupe – j’ai eu quelques rencontres avec eux –, j’ai trouvé qu’il s’agissait de gens vraiment cool. Assurément, sur le plan personnel, je les aime beaucoup. [...] J’ai vraiment eu une sensation positive avec eux. Mais évidemment, ils l’admettront, ils ne sont pas encore au niveau, et ça semblait probablement un peu trop optimiste d’aller là-bas en ce moment. Donc ça les a en quelque sorte éliminés. [...] Je pense si ça avait été totalement personnel, alors McLaren aurait été aussi attractif que n’importe qui. Mais il y évidemment toujours une grosse part de performance."

Au sortir de sa meilleure saison depuis 2012, avec son premier podium depuis le GP d'Australie 2013, mais également avec la perspective de pouvoir être propulsé par une unité de puissance Mercedes dès l'an prochain, McLaren est sans doute apparu comme un parti plus attirant qu'une équipe Renault qui s'est elle-même lancée dans une grande opération de réorganisation et dont l'avenir en F1 reste écrit en pointillés.

Toujours est-il que Ricciardo retrouvera à Woking un camarade particulièrement réceptif à son humour en la personne de Lando Norris, souvent pris de grands fous rires quand il accompagne le pilote au numéro 3 en conférence de presse et avec qui il semble bien s'entendre.

Voir aussi :