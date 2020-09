Ricciardo et Renault engrangent la confiance dans le top 3

La pente ascendante prise par Renault serait-elle en train de se confirmer ? Il convient toujours d'être prudent à l'issue d'une première journée d'essais libres, mais être aux avant-postes le vendredi demeure une bonne nouvelle pour l'écurie française. D'autant que cela s'est produit sur les deux séances du jour à Sotchi, preuve s'il en est de la tendance positive qui s'installe. Deuxième ce matin, Daniel Ricciardo a pris la troisième place cet après-midi derrière deux Mercedes intouchables. Les écarts sont évidemment très serrés avec le reste du peloton, mais même Max Verstappen s'inquiète de la compétitivité de la R.S.20, au moins en vue des qualifications…

Les pieds sur terre, Ricciardo rappelle que les premiers jours réussis sont presque devenus une habitude pour Renault lors des Grands Prix. Néanmoins, il sait aussi que sa monoplace a peut-être franchi un cap, comme le Mugello l'avait déjà montré il y a deux semaines, sans être sur le papier un terrain de jeu idéal pour elle.

"Nous continuons de réaliser de très bons temps les vendredis, donc c’est agréable de nous revoir si haut aujourd’hui", souligne l'Australien. "C’est un circuit sur lequel je n’ai pas trop eu de succès et de confiance auparavant, donc cela me donne assurément un bon coup de pouce. J’ai beaucoup appris et j’ai montré un bon rythme sur chaque relais. Je pense que cela sera beaucoup plus serré demain, surtout entre nous et les équipes à environ deux ou trois dixièmes derrière. Les qualifications devraient donc être extrêmement disputées, mais je retire beaucoup de confiance de cette journée et nous essaierons de tout mettre bout à bout pour le reste du week-end."

Malgré des EL1 perturbés, avec notamment un drapeau rouge consécutif à la sortie de piste de Nicholas Latifi, Renault a pu boucler ce vendredi l'intégralité de son programme. Outre la performance, la constance a été bonne avec un niveau intéressant à la fois sur les courts et sur les longs relais. Des comparatifs de réglages ont également été faits entre les deux côtés du garage. Sixième en EL1 puis neuvième en EL2, Esteban Ocon n'en fait pas une excuse, retenant en tout premier lieu un vendredi forcément prometteur.

"Je pense que c’était un vendredi plutôt bon", résume le pilote français. "Nous avons essayé beaucoup de choses que nous devons maintenant assembler d’ici demain, donc je crois que nous sommes bien placés. Nous n’avons pas tout à fait trouvé les réglages parfaits sur la voiture, donc nous avons encore de la marge. Nous pouvons voir que la performance est là. C’est positif et c’est désormais à nous de faire le travail samedi. Nous avons quelques caractéristiques différentes au niveau aéro [par rapport à Ricciardo], et des choses différentes aussi côté moteur. Quelques petites différences, mais nous savons où nous en sommes. Il n’y a pas un seul secteur qui se distingue, comme tous les virages sont assez similaires ici, et nous semblons réguliers. Nous savons quoi faire demain."

Top 5 des EL2 à Sotchi