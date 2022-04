Russell : "On a été deux fois un peu chanceux aujourd'hui"

Charger le lecteur audio

Après un podium glané dans une parodie de course en Belgique, l'an passé, George Russell a de nouveau fini dans le top 3, cette fois-ci après avoir bouclé tous les tours au programme. Au Grand Prix d'Australie, le pilote Mercedes a capitalisé sur tous les incidents de course pour transformer sa sixième place sur la grille de départ en troisième sous le drapeau à damier.

Le Britannique a notamment bénéficié de l'intervention de la voiture de sécurité à la suite de l'accident de Sebastian Vettel pour passer au stand sans perdre trop de temps et remonter en troisième position. Quelques minutes plus tard, alors que Sergio Pérez venait de lui chiper la dernière place sur le podium, Russell a vu Max Verstappen, deuxième, se garer sur le bas-côté, moteur fumant.

Certes, le Britannique a été très chanceux ce dimanche pour décrocher ce podium, mais il en a conscience. "Il faut être là pour gagner et profiter de la malchance des autres. Évidemment, on a été deux fois un peu chanceux aujourd'hui, mais on prend", a-t-il commenté à l'arrivée. "À Brackley et à Brixworth [les usines châssis et moteurs de Mercedes, ndlr], ça travaille énormément pour essayer de nous ramener aux avant-postes, alors c'est spécial de monter sur le podium."

George Russell, Mercedes W13

Si l'on omet Charles Leclerc, leader du championnat, et Esteban Ocon, Russell et son coéquipier Lewis Hamilton sont les seuls pilotes à avoir inscrit des points lors des trois premières courses de la saison. Et cette régularité paye puisqu'en dépit d'un rythme nettement inférieur aux Ferrari et Red Bull, Russell et Mercedes occupent la deuxième place des championnats pilotes et constructeurs, respectivement.

"Nous n'allons jamais abandonner, nous devons continuer à nous battre", a-t-il assuré. "Ce week-end, nous étions assez loin derrière nos rivaux mais nous voici sur le podium. Nous voulons continuer ainsi pendant que nous sommes en retrait et je suis certain que nous serons de retour aux affaires au bout de quelques courses. Je pense que ça va prendre un peu de temps avant de pouvoir se battre avec les gars en rouge et ceux en bleu [Ferrari et Red Bull, ndlr]. Ils ont l'air assez exceptionnels en ce moment mais si quelqu'un peut [les battre], Mercedes aussi. Alors allons-y."