Russell et Latifi seront bien pilotes Williams en 2021

Peu avant le rachat de Williams par Dorilton Capital, l'écurie avait annoncé que George Russell et Nicholas Latifi resteraient pilotes titulaires en 2021. Cependant, ces dernières semaines, la communication de l'équipe sous la nouvelle direction s'était montrée moins affirmative et des rumeurs sont nées autour d'une éventuelle arrivée de dernière minute dans ses rangs de Sergio Pérez, qui quittera Racing Point en fin d'année, emmenant avec lui des soutiens financiers de poids. Dans cette configuration, c'est le baquet de Russell, pilote junior de Mercedes et qui n'apporte pas de fonds à proprement parler, qui semblait le plus en danger.

Mais ce vendredi à Imola, à la veille du début du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Simon Roberts, directeur par intérim de la structure, a mis fin aux spéculations : Russell et Latifi seront bien les deux pilotes pour la saison 2021 du Championnat du monde de F1. Le dirigeant l'a même clarifié en s'excusant pour la "confusion" causée par les déclarations récentes.

"J'ai probablement provoqué un peu de confusion la semaine dernière, je suis désolé pour cela", a-t-il reconnu en conférence de presse. "Nous ne voulions pas vraiment faire de commentaires sur le poste de pilote. Mais comme George l'a dit, Claire [Williams] a fait l'annonce plus tôt cette année, rien n'a changé. C'est notre line-up de pilotes pour cette année et l'année prochaine. Nous sommes très heureux avec eux, et nous sommes impatients de travailler avec eux de la même manière."

Cette confirmation met donc définitivement fin à tous les doutes et réduit désormais le nombre de places officiellement disponibles sur la grille 2021 à cinq : un baquet Mercedes qui devrait selon toute vraisemblance revenir à Lewis Hamilton, un baquet Red Bull qui semble devoir se jouer entre Nico Hülkenberg et Sergio Pérez, un volant AlphaTauri pour lequel Alex Albon et Yuki Tsunoda sont cités et les deux baquets Haas où sont fortement pressentis les rookies Nikita Mazepin et Mick Schumacher.

