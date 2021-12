Russell plutôt séduit par le comportement des pneus 18 pouces

C'est la première fois depuis dimanche dernier et le final polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi qu'un membre de l'écurie Mercedes s'exprime officiellement. Alors que l'équipe allemande est murée dans le silence et étudie la possibilité de faire appel du rejet de sa réclamation contre les résultats de la dernière manche, qui a sacré Max Verstappen, il ne faut toutefois rien attendre de cette prise de parole. Car c'est celle de George Russell, en marge des deux journées d'essais qu'il effectue sur le tracé de Yas Marina à bord d'une W10 modifiée et dotée des futurs pneus Pirelli 18 pouces.

En l'absence de Lewis Hamilton, celui qui remplacera l'an prochain Valtteri Bottas a eu l'occasion d'enchaîner les tours de piste et ainsi de s'adapter à sa nouvelle écurie. De nouvelles couleurs qu'il a déjà portées à plusieurs reprises, mais désormais avec un statut différent.

"C'est un sentiment étrange, car j'ai fait des essais avec l'équipe de nombreuses fois après des Grands Prix, en fin de saison, et ici à nouveau", décrit le Britannique. "Mais c'est évidemment la première fois que je le fais en étant pilote officiel de l'équipe. C'était vraiment une excellente journée, de retrouver les gars et d'apprendre des choses sur les nouveaux pneus. C'est toujours un exercice plaisant de piloter une monoplace qui a gagné un titre, la Mercedes de 2019, et avec ces pneus Pirelli 18 pouces qui semblent réagir assez positivement. C'était une chouette journée."

S'attardant sur ces nouvelles enveloppes, aux dimensions plus grandes mais aux flancs plus étroits, George Russell confirme en effet un bon feeling pour le moment.

"Franchement, c'était plutôt agréable à piloter", dit-il. "Ce sera très différent l'année prochaine, car les voitures vont radicalement changer par rapport aux monoplaces actuelles. Il n'y a donc pas grand-chose à en conclure. Néanmoins, ils réagissent assez différemment des pneus 13 pouces avec lesquels nous roulions auparavant. Espérons que ça continuera l'année prochaine, nous verrons comment ils réagiront avec la nouvelle réglementation."

En retrouvant le cockpit d'une Mercedes, George Russell a également de nouveau fait face aux problèmes de taille qu'il avait rencontrés lorsqu'il avait remplacé Lewis Hamilton à Sakhir, fin 2020. Il avait à l'époque eu du mal à loger son 1m85 dans la monoplace de Brackley. Après les essais de mardi, il a confirmé qu'il était "couvert de bleus".

"C'est sacrément serré dans cette voiture, mais l'année prochaine ce sera beaucoup mieux et j'aurais un peu plus d'espace pour respirer", rassure-t-il. "J'ai hâte d'y être. Mais il faut faire avec, continuer, et j'ai tout Noël pour récupérer."

