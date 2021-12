Lewis Hamilton a été officiellement anobli

Sept fois Champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a officiellement été fait chevalier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi à Londres. Âgé de 36 ans, le pilote britannique avait été promu à ce titre par la Reine Élisabeth II au tout début de l'année, figurant sur la traditionnelle liste des distinctions royales du Nouvel An et faisant de lui Sir Lewis Hamilton. Ce n'est toutefois que ce mercredi que le pilote Mercedes a été officiellement fait chevalier par le Prince Charles, dans le cadre d'une cérémonie qui avait lieu au château de Windsor.

Lewis Hamilton avait déjà été décoré par la Reine en 2008, après son premier titre de Champion du monde, mais il a depuis remporté six autres titres qui lui ont permis d'égaler Michael Schumacher au sommet de la Formule 1. Il est le troisième Champion du monde à recevoir cet honneur au Royaume-Uni après Sir Jack Brabham en 1978 et Sir Jackie Stewart en 2001. Stirling Moss, Patrick Head et Frank Williams ont également reçu cette reconnaissance.

Cette cérémonie marquait sa toute première apparition publique depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi disputé dimanche dernier, au terme duquel Max Verstappen a remporté le titre 2021. Lewis Hamilton avait félicité son successeur dès l'arrivée, répondant aux questions de Jenson Button, mais n'avait ensuite pas assisté à la traditionnelle conférence de presse ni répondu aux médias. Sa prochaine apparition publique est prévue dès jeudi soir à l'occasion du gala de fin d'année de la FIA, qui aura lieu à Paris, et où il recevra son prix de vice-Champion du monde de la saison 2021.

L'écurie Mercedes est actuellement en train d'étudier s'il elle confirmera son intention de faire appel des résultats du Grand Prix d'Abu Dhabi. Après la fin de course polémique et considérant que la direction de course n'a pas appliqué le règlement, la structure dirigée par Toto Wolff a porté réclamation mais celle-ci a été rejetée par les commissaires. Depuis, elle s'est coupée de toute communication officielle, y compris sur les réseaux sociaux. Seul George Russell s'est adressé à la presse dans le cadre des essais privés organisés à Abu Dhabi.