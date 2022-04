Sprint - Verstappen souffle la victoire à Leclerc

Charger le lecteur audio

Apparu l'an passé, le Sprint est de retour pour la saison 2022. Cette course de 100 kilomètres se déroulant le samedi détermine la grille de départ pour le Grand Prix de dimanche, et des points sont en jeu. Le barème a été revu après les trois expériences réalisées en 2021, désormais le top 8 est récompensé, avec huit points pour le vainqueur et une unité pour le pilote classé huitième.

La pluie a perturbé les débats lors des qualifications traditionnelles, qui se sont tenues vendredi après-midi. Ainsi, la grille du Sprint compte quelques surprises, notamment la quatrième place de Kevin Magnussen et la neuvième de Sebastian Vettel. En difficulté ce week-end, Mercedes a perdu ses deux voitures en Q2, trop lentes pour espérer décrocher un ticket pour la Q3.

Leclerc attaque, Zhou et Gasly s'accrochent

Le ciel est gris, on voit même quelques gouttes tomber sur le circuit avant le départ. Mais ce n'est pas assez pour poser un problème cet après-midi. Le poleman Max Verstappen a choisi de s'élancer en pneus tendres tout comme la majorité de la grille. Magnussen, Mick Schumacher et Nicholas Latifi ont cependant opté pour les mediums.

Après un mauvais envol, Verstappen voit Charles Leclerc lui souffler le commandement avant d'atteindre le premier virage. Le Néerlandais doit même sortir les coudes pour contenir un Lando Norris prêt à le dépasser par l'extérieur. Les premiers virages se passent sans encombre pour les 20 pilotes, toutefois la musique s'emballe rapidement : à Piratella, Zhou Guanyu serre à l'intérieur alors que s'y trouve Pierre Gasly. Les deux hommes se touchent, le Chinois termine dans le rail et le Français crève à l'avant gauche.

Cet accident est donc synonyme de départ en dernière place pour Zhou. Le Safety Car est déployé, à l'avantage des pilotes en pneus tendres puisque la neutralisation leur permet de préserver leurs gommes.

Verstappen n'a pas dit son dernier mot

Trois tours plus tard, la course reprend. Fernando Alonso se fait peur en manquant de perdre le contrôle de son Alpine à Tamburello mais parvient à conserver sa septième place. Il retient son compatriote Carlos Sainz pendant un seul tour, l'Espagnol étant parti dixième en raison d'un accident en Q2, avant de se faire dépasser. Quelques instants plus tard, Sergio Pérez profite de l'activation du DRS pour se défaire de Magnussen. À noter que le Danois ainsi que Valtteri Bottas et Alonso ont été avertis pour avoir louvoyé en ligne droite.

Tandis que Leclerc tente de contenir Verstappen en tête de course, Pérez déloge Norris du podium et le tandem Ricciardo-Sainz dépasse un Magnussen à l'arrêt. Haas a sans aucun doute fait le mauvais choix en sélectionnant les pneus mediums.

À cinq tours de l'arrivée, alors que les pneus tendres se dégradent, Verstappen parvient à entrer dans la zone DRS de son rival monégasque. Le pilote Red Bull est beaucoup plus à l'aise avec les enveloppes à flancs rouges et le démontre en tenant le rythme de Leclerc... avant de trouver l'ouverture dans l'avant-dernier tour.

L'effet du DRS étant très puissant, le pilote Ferrari ne peut se défendre et doit céder, ses pneus tendres étant de toute façon très usés. Il voit donc Verstappen couper la ligne d'arrivée en première position, s'assurant ainsi des huit points offerts à la victoire et de la pole position du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Pérez et Sainz partiront en deuxième ligne, les McLaren de Norris et Ricciardo en troisième ligne. Bottas et Magnussen récoltent les derniers points en jeu.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Sprint