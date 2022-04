Sainz doit apprendre à gérer la pression, selon Binotto

Charger le lecteur audio

Alors que Carlos Sainz venait de boucler un tour suffisamment rapide pour lui garantir une place pour la Q3 du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa voiture et sa percuté le mur. En conséquence, bien qu'il ait décroché son ticket pour la Q3 à l'issue de la séance, Sainz n'a pas pu y participer et a dû se contenter de la dixième place pour le départ du Sprint.

Il ne s'agit pas de la première erreur pour Sainz cette saison puisque l'Espagnol a été coupable d'un tête-à-queue ayant résulté en un abandon dans les premiers kilomètres du Grand Prix d'Australie. Et bien qu'il n'ait pas encore réussi à devancer son coéquipier Charles Leclerc, leader du championnat, en qualifications ou en course cette année, Mattia Binotto n'a pas tenu à tirer la sonnette d'alarme.

Selon le directeur de la Scuderia Ferrari, Sainz doit simplement apprendre à gérer la nouvelle pression causée par la F1-75, une voiture capable de se battre pour des poles et des victoires.

"Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes", x. "Il faut certainement s'adapter. Je pense qu'il a fait quelques erreurs importante mais, néanmoins, je pense qu'il s'améliore, il va de plus en plus vite. Si je regarde [le vendredi], quand il roulait, il était très rapide. C'est dommage parce que je pense que quand il s'est sorti, ce n'était pas le bon moment pour attaquer à la limite. Il le sait très bien."

"Je pense que c'est une question de gestion de la pression. C'est peut-être la première fois de sa carrière qu'il dispose d'une voiture suffisamment rapide pour jouer les meilleures places. Il doit simplement s'y habituer. Mais il le fera très rapidement, parce que je sais à quel point il est intelligent et à quel point il est capable de gérer la pression."

Charles Leclerc et Carlos Sainz sur le circuit d'Imola

Ayant rejoint la Scuderia en 2021 pour une durée de deux ans, Sainz était en discussion depuis plusieurs mois avec ses employeurs pour prolonger son aventure à Maranello. Et bien que de récentes rumeurs aient assuré que les négociations étaient difficiles, ce qui a amusé l'Espagnol, l'annonce d'une prolongation jusqu'à fin 2024 a été faite à Imola. Une décision que Binotto a justifié en avançant l'argument de la stabilité.

"Pourquoi deux années de plus ? Parce que je pense que premièrement, nous sommes très heureux avec lui, la manière dont il s'est intégré à l'équipe, la manière dont il performe", a assuré le directeur. "Et je pense simplement qu'il répond aux attentes."

"Et après ça, nous avons commencé cette expérience avec lui, je pense que nous sommes très, très heureux. C'était le bon moment pour regarder en avant, pour regarder vers l'avenir. Je pense qu'en renouvelant et en prolongeant [le contrat], nous donnons aussi la bonne stabilité pour l'équipe. Nous savons que nos pilotes sont confirmés jusqu'à la fin de 2024 et nous pouvons construire sur cette base. Je pense que l'objectif principal de Ferrari est vraiment d'essayer de créer les bases pour l'avenir. Et avec ce line-up, je pense que c'est le mieux que l'on puisse faire."

Avec Adam Cooper