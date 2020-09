Steiner confirme : l'avenir de Haas en F1 est assuré

Arrivée dans la catégorie reine du sport automobile en 2016 avec un business model bien précis – acheter autant de pièces à Ferrari que la réglementation le permet – l'écurie Haas a connu une ascension remarquable : huitième avec 29 points cette année-là, huitième avec 47 points en 2017, puis cinquième grâce à 93 unités au compteur en 2018…

La VF-19 de l'an passé souffrait toutefois de plusieurs défauts, l'écurie se retrouvant neuvième du championnat, et la saison 2020 n'a pas mieux commencé : un seul point au compteur. Haas ne prévoyant pas de faire évoluer sa monoplace cette saison en raison de la crise financière liée au coronavirus, l'équipe sait déjà qu'elle va être cantonnée au fond de grille pendant un certain temps – les châssis 2020 seront conservés dans leur quasi-intégralité l'an prochain.

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Gene Haas, propriétaire de l'écurie, ait remis en question son avenir. Un avenir peut-être sauvé in extremis par l'arrivée du tout premier Règlement Financier, qui va limiter les budgets des équipes à 145 M$ par an (hors exceptions), et par la signature des Accords Concorde, qui entérinent notamment une répartition des revenus plus équitable entre les teams et qui assurent la présence de Haas F1 Team (sous ce nom ou non) de 2021 à 2025.

"J'imagine que Gene a étudié la situation et que la Formule 1 demeure un très bon outil pour promouvoir le nom de sa marque, Haas Automation", analyse Günther Steiner, directeur d'équipe. "Ça fonctionne, sinon il ne le ferait pas. De plus, il adore la F1. Même si c'est un grand engagement financier, l'arrivée de la nouvelle règlementation devrait nous mettre encore plus sur un pied d'égalité et améliorer les aspects commerciaux pour les petites équipes. Par conséquent, il a décidé de continuer."

"Pour moi, cela signifie que même si nous ne sommes pas compétitifs actuellement, nous avons une écurie de Formule 1 qui fonctionne, et c'est grâce à l'équipe plus qu'à moi. Mais je fais partie de l'équipe, nous travaillons tous ensemble, et au final, Gene croit en l'équipe. Tout le monde est content d'aller de l'avant maintenant que les accords sont signés, c'est clair."

Les nouvelles règles devraient contribuer au nivellement de la hiérarchie, et Haas espère ainsi tutoyer les avant-postes à l'avenir. "Le plafond budgétaire devrait égaliser les chances – va égaliser les chances – simplement peut-être pas la première année, mais à moyen terme certainement", poursuit Steiner. "Les paiements, devenant plus équitables, permettront aux petites équipes d'avoir un peu plus de revenus."

"Ce n'est jamais suffisant pour les petites équipes, soit dit en passant, mais cela égalise les chances et cela devrait être l'objectif d'un sport – chaque jour, tout le monde peut gagner. Cela prendra un moment pour que ce soit le cas, mais pour la Formule 1, c'est un grand pas dans la bonne direction. Les temps changent, et je pense que Liberty a fait du très bon travail en s'adaptant à cette époque et en faisant des changements quand c'était nécessaire. Ça l'était il y a quelques années, mais mieux vaut tard que jamais."

