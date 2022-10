Szafnauer : "La justice a prévalu" avec l'annulation de notre pénalité

Charger le lecteur audio

À l'arrivée du Grand Prix des États-Unis, qui a eu lieu le week-end dernier, Haas avait déposé deux réclamations contre Sergio Pérez, classé quatrième, et Fernando Alonso, septième. Les deux pilotes avaient fini la course avec une voiture endommagée et l'équipe américaine reprochait à Red Bull Racing et Alpine de ne pas avoir rappelé ses pilotes au stand pour effectuer des réparations, pour des raisons de sécurité.

Si la réclamation concernant la voiture de Pérez avait été classée sans suite, Alonso, qui a roulé sans rétroviseur droit, avait quant à lui écopé d'une lourde pénalité de trente secondes, l'ayant ainsi renvoyé au fond du classement.

L'affaire aurait pu s'arrêter là, toutefois, au lendemain de la course, la réclamation de Haas a elle-même fait l'objet d'une protestation de la part d'Alpine, l'écurie française avançant que sa rivale s'était manifestée auprès des commissaires après l'heure limite. En conséquence, Alpine, après deux audiences qui se sont tenues jeudi à Mexico, a obtenu gain de cause, Alonso ayant récupéré sa septième place et les six points qui l'accompagnent. Une décision logique, selon Otmar Szafnauer.

"Je pense que nous avons eu le résultat que la F1 méritait", a affirmé le directeur d'Alpine. "Je pense que la justice a prévalu, bien que je sois naturellement subjectif, puisque je travaille pour cette équipe et voulais voir [Alonso] septième. Mais la réclamation a été faite hors délai et n'aurait jamais dû être entendue. Tel était notre argument. La FIA l'a reconnu et a pris la bonne décision."

"Il y a clairement eu des anomalies. Et je pense qu'au final, quand nous avons pris le temps d'étudier toutes les règles et leur application, la bonne décision a été prise."

Fernando Alonso, Alpine

Lorsqu'une voiture est endommagée et représente un danger potentiel, le directeur de course a la possibilité d'agiter le drapeau noir et orange, un étendard obligeant le pilote à rentrer au stand pour effectuer des réparations. Kevin Magnussen, pilote Haas, l'a déjà reçu trois fois cette année, toutefois ni Pérez ni Alonso n'ont dû se plier à cette règle à Austin.

La FIA a confirmé que son président, Mohammed Ben Sulayem, avait demandé à ce que la procédure liée à l'utilisation du drapeau noir et orange soit réexaminée. Szafnauer a également reconnu qu'un problème existait avec l'utilisation de ce drapeau, et estimé que ce qu'a vécu Pérez était plus proche des situations que Haas a connues cette saison.

"Je pense que cela devrait être mieux défini, afin que les décisions de la FIA soient plus constantes", a-t-il ajouté. "Elles ne le sont pas vraiment, pour nous. Je pense que la comparaison, c'est plutôt d'une plaque d'extrémité d'aileron avant à une autre. Sergio a sa plaque [d'extrémitié] qui est partie, et on ne lui a pas montré le drapeau noir et orange. Je crois que c'est arrivé à Haas auparavant. Il y a donc des incohérences. Mais ce que nous devons faire, c'est en tirer des leçons, et à l'avenir, commencer à être plus constants, afin que chacun sache à quoi s'attendre."

Enfin, Szafnauer a minimisé le potentiel danger que représente une voiture privée de rétroviseurs : "Tout cela, nous devons le définir. Moi personnellement, j'ai fait 55 courses en monoplace, et j'ai couru sans rétroviseurs – ou sans l'un des rétroviseurs. Et je ne trouve pas ça bien plus dangereux. Souvent, on utilise les rétroviseurs pour placer la voiture afin que le gars derrière ne puisse pas dépasser. Et si l'on n'a qu'un rétroviseur pour faire ça, on est un peu plus prudent ! Alors ce n'est pas forcément beaucoup plus dangereux avec un seul rétroviseur. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut définir quel est ce danger."

