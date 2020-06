Tests F1 : qui a roulé et comment avant la reprise ?

La crise du coronavirus a mis le monde à l'arrêt et la F1 n'y a évidemment pas échappé : suspension des activités, fermeture prolongée des usines, confinement en fonction des pays. Puis, peu à peu, la perspective d'une reprise est apparue, comme une lumière au bout du tunnel. C'est dans une semaine que la compétition débutera, en Autriche, avec pour le moment un calendrier de huit Grands Prix européens disputés à huis clos et dans le respect d'un protocole sanitaire strict.

Une fois cette reprise confirmée et les usines rouvertes, chaque écurie a mené ses préparatifs avec ses moyens et ses ambitions. C'est ainsi que, les unes après les autres, on les a vues reprendre la piste. Quatre d'entre elles ne l'ont pas fait (McLaren, Haas, Alfa Romeo et Williams), que ce soit pour des raisons financières ou logistiques. Les six autres se sont organisées à leur manière.

Mercedes

Mercedes était la première équipe à retrouver un circuit, le 9 juin dernier à Silverstone. L'écurie Championne du monde a roulé pendant deux jours avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. La W09 de la saison 2018 leur était confiée, permettant ainsi de rouler sans aucune limite kilométrique. L'équipe de Brackley a pu se familiariser avec le protocole sanitaire et les mesures à respecter pour éviter les risques de transmission du COVID-19.

Renault

Renault a fait le choix d'un programme similaire à celui de Mercedes, reprenant la piste avec sa monoplace d'il y a deux ans, la R.S.18. Là aussi, les deux pilotes titulaires ont pu profiter du roulage avec une journée chacun. Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont roulé sur le Red Bull Ring, en Autriche, là où se disputeront les deux premiers Grands Prix de la saison 2020.

Racing Point

Racing Point a été la première écurie du plateau à faire de nouveau rouler sa monoplace 2020. La structure de Silverstone l'a fait dans le cadre d'une journée promotionnelle, soit avec une limite de 100 km, sur le circuit britannique proche de son usine. Lance Stroll est le seul des deux pilotes à avoir repris le volant.

Ferrari

Ferrari a procédé en deux temps. D'abord, la Scuderia a permis à sa SF1000 pour la saison à venir de faire quelques tours de roue, dans le cadre d'un tournage réalisé dans les rues de Maranello avec Charles Leclerc. Quelques jours plus tard, l'équipe italienne était au Mugello avec le Monégasque et Sebastian Vettel pour des essais à bord de la SF71H de 2018. Le choix de ce tracé n'est pas anodin puisqu'il est question qu'il intègre le calendrier 2020 à l'automne.

AlphaTauri

Sur le tracé d'Imola, lui aussi en lice pour accueillir la F1 cette année, AlphaTauri a également fait d'une pierre deux coups. Daniil Kvyat et Pierre Gasly y ont successivement pris le volant de la STR13 de 2018 et de l'AT01 qu'ils utiliseront cette année.

Red Bull Racing

À Silverstone cette semaine, Red Bull Racing est devenu la dernière équipe à mener des tests avant le premier Grand Prix de la saison. Avec sa RB16 de 2020 et uniquement Alexander Albon à son volant, seuls 100 km pouvaient être parcourus, ce qui n'a pas empêché l'équipe autrichienne de se présenter avec des nouvelles pièces tout en découvrant les nouvelles procédures.

McLaren

Enfin, si McLaren n'a pas organisé de test à proprement parler, l'écurie de Woking a tout de même permis à ses deux pilotes de renouer avec les sensations de la piste lors de deux journées en F3 à Silverstone. Lando Norris et Carlos Sainz ont roulé essentiellement sous la pluie à bord de monoplaces préparées par l'écurie Carlin.

