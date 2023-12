Pourchaire croit encore à la F1 : "J'ai 20 ans, je suis super jeune"

Sacré champion de Formule 2 à Abu Dhabi, Théo Pourchaire va suivre les traces de ses prédécesseurs Nyck de Vries (2019), Oscar Piastri (2021) et Felipe Drugovich (2022)… en ne rejoignant pas la catégorie reine du sport automobile l'année suivante. En effet, le plateau 2024 de la Formule 1 sera inchangé par rapport à la fin de saison 2023 ; l'écurie Sauber, dont Pourchaire est le protégé, continuera de faire confiance à Valtteri Bottas et Zhou Guanyu.

Pourchaire est le plus jeune vainqueur de tous les temps en GP2/F2 après s'être imposé à Monaco à 17 ans, et il a été couronné peu ou prou au même âge – 20 ans – que Charles Leclerc, George Russell et Oscar Piastri. Ainsi, compte tenu de sa précocité, le Français est loin de renoncer à ses ambitions de Formule 1.

"Bien sûr, je suis déçu, car mon rêve est d'être pilote de F1, mais il n'y a pas de place pour l'an prochain. Ce n'est pas grave : j'ai 20 ans, je suis super jeune", relativise l'intéressé. "On verra à la fin de la saison 2024, beaucoup de pilotes seront sans contrat, alors je vais essayer de me tenir occupé l'an prochain et de me montrer autant que possible. Je suis désormais champion de Formule 2, alors c'est différent. Avant, je n'avais pas eu de titre majeur dans ma carrière, alors ça change beaucoup de choses."

Contrairement à Oscar Piastri, qui a passé l'année 2022 comme pilote de réserve chez Alpine avant de signer chez McLaren en tant que titulaire, Pourchaire ne compte pas rester éloigné de la compétition.

"C'est très important : je veux continuer à courir, notamment pour ma forme physique et mentale, afin d'être impliqué dans un championnat et d'être sous pression. Si je veux aller en F1, je pense devoir me montrer à nouveau dans un championnat compétitif afin de gagner des courses, de faire des tours qualificatifs, de rouler sous la pluie, de dépasser des voitures."

Quant à passer une année sur la touche : "C'est faisable, mais c'est dur. Oscar l'a très bien fait, et maintenant il court en F1. J'espère pouvoir le rejoindre à l'avenir."

Pourchaire indique que son plan A pour 2024 est le championnat japonais de Super Formula, dont les monoplaces sont les plus rapides au monde en dehors de la Formule 1. Il va ainsi participer au rookie test de Suzuka cette semaine pour goûter à une SF23 propulsée par Toyota avec l'écurie Impul. Il marcherait ainsi sur les traces de Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly et Liam Lawson, qui sont tous allés faire leurs preuves au pays du Soleil-Levant avant de rejoindre la F1.

"Lawson a montré que c'était une super catégorie pour ça, car dès qu'il a sauté dans la F1, il a été vraiment rapide", souligne Pourchaire. "Il est un super pilote – je le connais – et la Super Formula est une excellente monoplace. Les circuits sont difficiles, une piste comme Suzuka a des virages très rapides, alors il est important d'être confiant et de faire confiance à la voiture. Et pour moi, c'est ça la F1."

"La Super Formula est le plan A, mais rien n'est encore sûr. Je suis en discussions avec certaines écuries, ainsi qu'avec la Sauber Academy quant au soutien financier." Pendant ce temps, le champion 2023 de Super Formula, Ritomo Miyata, va faire le chemin inverse : il rejoint la Formule 2 avec Carlin pour 2024.

Propos recueillis par Filip Cleeren