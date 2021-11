Tost : "Ce n'est pas la faute de Yuki"

La fin des qualifications du GP de Mexico, marquées par le doublé Mercedes alors même que Red Bull Racing abordait la séance en position de favori, a été pour le moins controversée. Sergio Pérez et Max Verstappen se trouvaient dans le second secteur de leur ultime tentative pour déloger Valtteri Bottas de la pole provisoire, mais la section des esses a été fatale à leur objectif.

Arrivant le premier, le Mexicain a en effet semble-t-il été perturbé par le fait que Yuki Tsunoda se trouvait hors piste à cet endroit, soulevant un nuage de poussière, et a tiré tout droit dans l'échappatoire du virage 10. Sur ces entrefaites, le leader du championnat est arrivé quelques instants plus tard et a levé le pied quand il a vu les deux monoplaces hors piste, scellant définitivement le sort de la séance pour le clan autrichien.

Les pilotes Red Bull n'ont pas tardé à évoquer la présence de Tsunoda à cet endroit comme un facteur dans leur fin de séance ratée, très vite soutenus par Christian Horner qui s'est fendu d'une sortie dans laquelle il explique que sont écurie s'est faite "Tsunoder". Le Japonais a de son côté répliqué en expliquant qu'il n'avait rien fait de mal et surtout qu'il ne pouvait selon lui pas faire beaucoup plus pour éviter de gêner les voitures de l'écurie mère.

Il peut en tout cas compter sur le soutien de son directeur d'écurie, Franz Tost. Interrogé sur ce qui s'est passé, l'Autrichien a expliqué : "Nous lui avons dit à la radio que les Red Bull arrivaient et il a juste quitté la piste afin qu'elles puissent passer facilement, et Pérez l'a suivi. Ce n'est pas de la faute de Yuki."

Quand il lui est demandé si Tsunoda n'a simplement pas commis une erreur dans cette section, il répond : "Non, il n'a pas fait d'erreur, [il a quitté la piste] délibérément. Nous lui avions dit que les Red Bull arrivaient, que Pérez arrivait, et il s'est volontairement mis sur le côté pour ne pas les perturber ou être devant eux."

"Je ne comprends absolument pas pourquoi Pérez a aussi quitté la piste à cet endroit. Yuki s'est mis sur le côté comme tous les pilotes le font en qualifications pour laisser la place aux voitures qui arrivent derrière [et] qui sont sur un tour chronométré. Il n'était pas sur un tour lancé, c'est aussi simple que ça. Donc je ne comprends rien de tout cela."