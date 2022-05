Vasseur épaté par l'esprit d'équipe de Zhou Guanyu

Charger le lecteur audio

À l'annonce de la signature de Zhou Guanyu chez Alfa Romeo, fin 2021, l'écurie italo-helvète a essuyé plusieurs critiques sur les réseaux sociaux et même dans le paddock. Si le pilote chinois n'a pas été ridicule en Formule 2, remportant cinq courses en trois ans, il a été reproché à Alfa Romeo de l'avoir recruté pour son apport financier et non pour ses résultats en piste.

Mais force est de constater qu'Alfa Romeo ne s'est pas fourvoyé en faisant appel aux services de Zhou. Son premier Grand Prix de Formule 1, à Bahreïn, a été conclu à la dixième position et récompensé par un premier point. Bien que d'autres n'aient pas encore suivi, Zhou a fait preuve d'une belle régularité en se qualifiant systématiquement en Q2 et en terminant deux fois onzième lors des épreuves suivantes.

Il est déjà l'heure de faire un premier bilan du côté de Hinwil et Frédéric Vasseur n'a pas tari d'éloges envers sa recrue. Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, le directeur d'Alfa Romeo s'est notamment réjoui de l'assiduité et du sérieux du Chinois dans son travail avec l'équipe.

"Certains [journalistes] étaient, je crois, très insultants envers Zhou à un moment donné", a déploré Vasseur. "Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que Zhou a fait du bon travail en F2. Il a signé quelques pole positions, il a gagné quelques unes des meilleures courses. Lorsque l'on est capable de gagner à Bahreïn ou Silverstone, ce n'est pas par hasard, et l'approche de Zhou est la bonne. Il travaille dur, il est à l'usine à chaque semaine où nous ne sommes pas [sur le circuit]. Il était avec nous [avant le GP d'Émilie-Romagne], il reviendra après. Il est totalement investi, totalement dévoué, il travaille très dur et en F1, cette approche ou cette partie du job devient de plus en plus importante."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou est également loué pour son esprit d'équipe et la bonne relation qu'il entretient avec son coéquipier Valtteri Bottas. Vasseur a notamment insisté sur ce point en révélant que le Chinois avait volontairement laissé sa place au volant de l'Alfa C42 pour la journée de tournage sur le circuit de Barcelone, alors que le Finlandais n'avait complété que 54 tours lors des trois premières journées d'essais de pré-saison.

"L'attitude est parfaite, il est très tourné vers l'équipe dans son attitude, dans ses commentaires", a ajouté Vasseur. "À Barcelone, Valtteri n'a pas été en mesure de terminer une session pour problème de fiabilité. Le dimanche, nous avions [la journée de tournage] et Zhou est allé voir Valtteri spontanément et lui a dit : 'Valtteri, tu n'as pas roulé la semaine dernière. Si tu veux, tu peux prendre ma place [pour le tournage] et piloter la voiture.'"

"Il est très concentré sur les performances de l'équipe et je pense que ça fait partie du fait que l'ambiance est très positive. Valtteri en est pleinement conscient, parce que... je pense que c'est naturel [pour lui] mais je passe aussi ma vie à lui rappeler que nous devons avoir une équipe forte. Nous ne pouvons pas être concentrés sur une seule voiture donc nous avons besoin d'inclure Zhou, parce qu'il sera capable de défier Valtteri dans certains virages et la performance viendra de cette émulation. Ils sont vraiment ouverts d'esprit et collaborent avec un très, très bon esprit d'équipe. Et je pense que ça fait aussi partie de notre bonne dynamique."

Propos recueillis par Roberto Chinchero