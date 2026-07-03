Plafond budgétaire de Ferrari : Vasseur répond aux insinuations de Wolff

Frédéric Vasseur a adressé une réponse cinglante à son homologue de Mercedes, Toto Wolff, après les déclarations de ce dernier insinuant que Ferrari apportait beaucoup d'évolutions et risquait vite d'être à la limite du plafond budgétaire.

La Scuderia a déjà apporté deux packages aéro majeurs depuis le début de la saison, à Miami et Barcelone, ainsi qu'une évolution moteur dans le cadre de l'application du système ADUO. Un développement soutenu qui n'est pas sans poser des questions du côté de Mercedes.

Après le GP d'Autriche, Wolff a en effet fait part de sa surprise de voir un tel rythme et émis l'hypothèse que le plafond budgétaire - cette année de 215 millions de dollars - ne devait plus être si loin pour la structure italienne, en précisant que les Flèches d'argent ne pouvaient de leur côté pas se permettre un tel afflux de nouveautés sans en payer le prix plus tard.

Des mots qui, ils ont beau venir d'un ami, ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Dans le cadre de la conférence de presse des directeurs, ce vendredi, Vasseur a répondu en jugeant que son écurie n'était pas plus agressive sur le développement que ses rivales en allant jusqu'à estimer que c'est une accusation à peine voilée de "tricherie".

"Je trouve assez ironique que cela vienne de Toto et de Mercedes", a déclaré le Français. "Quand Red Bull fait du développement, ou quand Mercedes fait du développement, ce sont des génies ; quand c'est nous qui faisons du développement, on nous accuse de tricher."

"Je pense qu'il faut se calmer un peu à ce sujet. Nous n'avons pas apporté plus de pièces que Red Bull ou n'importe quelle autre écurie - je ne sais pas si c'était une blague !"

De l'eau dans le gaz entre Toto Wolff et Frédéric Vasseur ? Photo de: Kym Illman / Getty Images

Quand il lui a été demandé de clarifier sa référence à de la tricherie et s'il considérait que Wolff allait jusqu'à suggérer cela, Vasseur n'a pas désarmé : "Si vous pensez que nous dépassons le plafond budgétaire, pour moi, c'est bien dans cette direction que nous allons."

Dans une conférence où il se sera montré offensif, le patron de Ferrari a été questionné sur le pourquoi de cette sortie de Wolff. Il a alors rétorqué : "Si vous avez une question à poser à Toto, allez le voir et demandez-lui pourquoi il a parlé de moi. Honnêtement, je n'en ai aucune idée."

Et, en dépit de leur amitié, ont-ils discuté depuis ces déclarations ? "Je pense qu'il était mieux d'éviter de parler", a répondu Vasseur.

Ferrari assume sa stratégie de développement

Revenant sur le fond du débat, le développement de Ferrari, le Français défend l'orientation de son écurie dans le développement en ce début de saison.

"Nous sommes tous dans le même bateau : si nous pouvons apporter quelque chose dès le début, nous le faisons", a-t-il déclaré. "Mieux vaut gagner quelques dixièmes sur cinq courses que seulement quelques dixièmes lors des deux dernières."

"Mais il est parfois difficile de gagner en performance ; parfois, vous pouvez avoir l'impression que nous apportons une amélioration majeure, alors qu'il ne s'agit en réalité que de la modification de certaines pièces, et rien de plus."

Avec Ed Hardy

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