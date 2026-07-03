Antonelli avait "encore un peu de temps à aller chercher" en SQ3

Lewis Hamilton a surpris tout le monde ce vendredi soir en signant le meilleur chrono des qualifications sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, sur un circuit qui, sur le papier, semblait pourtant très peu favorable à Ferrari.

Mercedes, que l'on annonçait de nouveau supérieure, a ainsi vu le septuple champion du monde enchaîner les meilleurs temps en EL1, SQ1 puis SQ2, sans réellement parvenir à lui répondre.

Si George Russell n'a pas été en mesure de se hisser dans le top 3 en SQ3, de nouveau en grande difficulté avec sa W17, Kimi Antonelli, bien plus à l'aise, a lui aussi connu quelques soucis en début de qualifications.

En SQ1, l'Italien n'a signé que le septième temps, à quatre dixièmes de la référence de Hamilton, sans parvenir à améliorer significativement son chrono lors de sa deuxième tentative. Sans préciser la nature exacte des problèmes rencontrés, Antonelli a expliqué que l'équipe avait procédé à quelques ajustements avant la SQ2, ce qui a complètement transformé son ressenti.

"C'était vraiment très serré, et c'est dommage", a déclaré le jeune leader du championnat après les qualifications sprint. "Honnêtement, je ne me sentais pas très bien dans la voiture en SQ1. Ensuite, nous avons effectué un léger ajustement de l'équilibre et, en SQ2, c'était le jour et la nuit. Nous étions de nouveau dans le rythme."

Kimi Antonelli aurait peut-être pu battre Lewis Hamitlon en qualifications sprint. Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Antonelli a alors pu rivaliser avec Lewis Hamilton lors des deux dernières phases des qualifications, mais a finalement dû céder la première place de la grille du sprint au Britannique. Il a toutefois reconnu qu'il lui restait encore un peu de temps à gagner lors de sa dernière tentative, alors que seulement 11 millièmes de seconde séparaient les deux hommes au terme de la séance.

"En SQ3, il y avait encore un peu de temps à aller chercher, mais c'était tout de même un bon tour", a confié Antonelli. "Malheureusement, Lewis a été juste un peu plus rapide. Félicitations à lui. De notre côté, nous allons maintenant nous concentrer sur demain."

Interrogé sur ses chances de battre Lewis Hamilton sur son terrain de jeu, à Silverstone, Kimi Antonelli s'est montré plutôt confiant : "Oui, bien sûr [nous pouvons jouer la victoire en sprint]. Nous allons tout donner et essayer de faire de notre mieux. Ce ne sera pas facile, mais tout est réuni pour réaliser une bonne course. À nous de faire le travail."

"Je me sentais bien dans la voiture. Ferrari a réalisé un énorme pas en avant, donc ça va être très difficile. En plus, Lewis est en grande forme. Mais c'est une bonne chose. Nous aimons les défis et nous allons essayer d'en tirer le meilleur."