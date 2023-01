Pourquoi Vasseur laisse une seconde chance aux stratèges de Ferrari

Charger le lecteur audio

Si l'on analyse les opportunités manquées de Ferrari lors de la saison 2022, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que la stratégie a été une faiblesse majeure.

Des erreurs qui ont empêché de jouer la victoire à Monaco à la décision discutable de ne pas faire rentrer Charles Leclerc au stand à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne, en passant par l'étrange pari des pneus intermédiaires lors des qualifications de São Paulo, ce thème a été récurrent au fil de la campagne. Compte tenu de ces bévues, certains affirmaient que Ferrari devait être ferme et remplacer ses stratèges afin de ne plus gâcher de telles opportunités à l'avenir.

Cependant, le directeur d'équipe Mattia Binotto estimait que le sujet avait parfois été exagéré, avec une réalisation TV retransmettant davantage les discussions radio du côté du cheval cabré que dans les autres écuries, et que le stratège en chef n'était jamais véritablement responsable car il était obligé de composer avec les informations dont il disposait sur le moment – par exemple un manque de données sur l'écart avec les pneus slicks à Monaco ou sur la météo changeante à Interlagos.

Frédéric Vasseur a été recruté au poste de directeur d'équipe afin de mener Maranello au titre, et la stratégie fait forcément partie des domaines sur lesquels il va se focaliser. Mais Vasseur ne va pas remplacer les stratèges actuels ; au contraire, comme Binotto, il estime qu'on ne peut pas rejeter la faute sur une seule personne et que d'autres facteurs existent quant aux erreurs tactiques, notamment les infrastructures.

Ainsi, si le Français admet que des discussions sont en cours pour mieux comprendre comment améliorer la situation, la solution pour Ferrari est probablement liée à de meilleurs procédés et non à un changement de personnel. "Quand on parle de stratégie, d'aérodynamique ou d'un autre sujet, il faut éviter de se focaliser seulement sur le sommet de la pyramide", déclare Vasseur.

Frédéric Vasseur prend ses marques à Maranello

"Très souvent, quand on parle de stratégie, c'est surtout une question d'organisation plus que du gars qui est sur le muret des stands. J'essaie de comprendre précisément ce qui s'est passé pour chaque erreur, ce qui s'est passé l'an dernier. Et j'essaie de savoir si c'est une question de décision, d'organisation ou de communication."

Une possibilité serait selon Vasseur que la communication soit trop complexe au sein de la Scuderia, avec trop de personnes qui donnent leur avis. "Très souvent, sur le muret des stands, le plus grand problème est plutôt la communication et le nombre de personnes impliquées, plutôt que les personnes elles-mêmes. Si l'on met trop de gens qui discutent de la même chose, alors le temps de décider quelque chose, la voiture est dans le tour suivant. Il faut juste avoir une discussion fluide et une communication fluide entre les bonnes personnes au bon poste, assurément. Mais c'est un travail en cours."

La position de Vasseur sur la stratégie est en phase avec son approche quant à l'écurie dans son ensemble, notamment du côté technique : "Il serait arrogant de ma part de prendre des décisions sur l'organisation technique au bout de deux semaines. Nous avons des discussions pour essayer de comprendre comment nous pouvons améliorer le système, quelle pourrait être la faiblesse du système, et essayer de faire du meilleur travail."

"Il faut une amélioration continue plus que de grands changements qui, de mon point de vue, n'auraient pas de sens. Je fais confiance à l'équipe en place, et je vais essayer de faire de mon mieux pour elle, pour la mettre dans les meilleures conditions pour faire le travail. Si ça ne fonctionne pas au bout de quelques semaines ou mois, il sera temps d'agir. Mais je leur fais confiance."

