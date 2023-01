La première victoire de René Arnoux

Charger le lecteur audio

Quelques mois après le premier succès de Renault en Formule 1, décroché à Dijon grâce à Jean-Pierre Jabouille, c'est au tour de René Arnoux de faire retentir la Marseillaise. Toujours équipée du V6 turbo, la RE20 a succédé à la RS10 et permet au constructeur français de vivre un excellent début de saison. Certes le premier rendez-vous en Argentine a tourné à la catastrophe pour le Losange, mais c'est une tout autre histoire en arrivant au Brésil. Le circuit d'Interlagos, alors critiqué pour son manque de sécurité par de nombreux pilotes, va être le théâtre du premier succès d'Arnoux.

En qualifications, ce dernier se contente pourtant de la sixième place tandis que c'est son coéquipier Jabouille qui signe la pole position. Mais en course, la tournure des événements bascule en faveur du pilote isérois. Car Jabouille a rencontré des problèmes techniques lors du warm-up et la décision de simplement changer son turbo plutôt que de le faire courir avec le mulet va s'avérer mauvaise. Après 25 tours de course, il est ainsi contraint à l'abandon, laissant le champ libre à son coéquipier qui avait auparavant remonté ses adversaires.

Arnoux ne se fait pas prier pour aller cueillir ce premier succès en Formule 1, devenant alors le septième pilote français à remporter un Grand Prix. Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin : un peu plus d'un mois plus tard, il remet ça en Afrique du Sud et signe un deuxième succès consécutif, qui sera toutefois le dernier d'une saison 1980 conclue pour lui au sixième rang. Suivront cinq autres victoires : deux en 1982 sous les couleurs de Renault, puis trois en 1983 avec la Scuderia Ferrari. Ce sera d'ailleurs sa meilleure saison, bouclée à la troisième place du championnat.

En images - René Arnoux au GP du Brésil 1980

1 / 7 Photo de: LAT Images 2 / 7 Photo de: David Phipps 3 / 7 Photo de: LAT Images 4 / 7 Photo de: LAT Images 5 / 7 Photo de: Ercole Colombo 6 / 7 Photo de: LAT Images 7 / 7 Photo de: Sutton Motorsport Images