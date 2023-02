Verstappen et "l'absurde" histoire du jet équipé d'un simulateur

Charger le lecteur audio

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a affirmé lors d'une récente interview télévisée que Max Verstappen avait installé un simulateur dans son jet privé, pendant qu'il évoquait la participation du Néerlandais aux 24 Heures du Mans Virtuelles et son désir de piloter dès qu'il le pouvait.

L'histoire du simulateur dans l'avion a ensuite été largement relayée sans vérification, mais le Néerlandais a précisé lors de la présentation de la saison 2023 de Red Bull que ce qu'il avait réellement dit à Marko l'année dernière était qu'il en ferait installer un dans le nouveau motorhome qu'il utilisera pour les courses en Europe cette saison. "Je crois que c'est Helmut qui a dit ça, mais je pense qu'il a mal compris, parce que je lui en avais parlé l'année dernière", a déclaré Verstappen.

"Je fais construire un nouveau motorhome pour voyager à travers l'Europe pour les courses de F1 et j'ai dit que j'en installerai un dedans parce que je pourrai simplement continuer à piloter quand je serai de retour le soir. Parce que j'aime ça, c'est mon hobby en quelque sorte, et ça permet également de rester affûté. Je crois donc qu'il a mal compris, et il a dit 'avion' ! Je ne vais pas en installer un dans mon avion. Je pense que ce serait un peu absurde."

Dans le même genre de confusion, des photos d'Oscar Piastri au volant d'une McLaren dans les rues de Melbourne sont apparues récemment sur Reddit, le posteur affirmant que Daniel Ricciardo était sur le siège passager. Ces images ont ensuite été utilisées par les médias – dont le Daily Mail – comme preuve que les deux hommes avaient noué une amitié malgré le fait que Ricciardo ait été écarté par McLaren en faveur de son jeune compatriote.

Cependant, Ricciardo affirme que ce n'était pas lui sur les photos et qu'il n'a pas rencontré Piastri en personne pendant l'intersaison. "Pour info, c'était un mème", a déclaré le nouveau troisième pilote Red Bull. "Je pense qu'il était dans une McLaren avec quelqu'un qui me ressemble un peu, donc tout le monde s'est dit : 'Oh, Daniel donne des conseils de conduite à Oscar', ou quelque chose comme ça ! Mais non, ce n'était pas moi, donc je n'étais pas avec lui en personne. Mais nous avons un peu discuté vers la fin de l'année dernière."