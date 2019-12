Verstappen : Alonso ne doit revenir que dans de "bonnes circonstances"

Depuis son départ de la Formule 1 il y a un an, Fernando Alonso s'est employée à maintenir une porte ouverte quant à un éventuel retour, selon les opportunités. En quête de la Triple Couronne mais également d'autres défis, l'Espagnol se lancera à l'assaut du Dakar le mois prochain, avant de se concentrer sur les 500 Miles d'Indianapolis au mois de mai. Dans le même temps, le double Champion du monde garde un œil sur un marché des transferts qui pourrait être explosif en F1, alors que la réglementation 2021 pourrait rebattre les cartes.

À ce jour, la perspective d'un retour d'Alonso dans la catégorie reine fait plutôt figure de serpent de mer. Pour Max Verstappen néanmoins, affronter l'ex-pilote Renault, McLaren et Ferrari serait un plaisir, uniquement si celui-ci dispose d'un baquet compétitif et "dans les bonnes circonstances". Sans quoi, revenir n'aurait que trop peu d'intérêt. "C'est un grand pilote, et ce serait bien de le revoir s'il pouvait revenir, mais seulement dans une voiture compétitive", confie le Néerlandais. "Sinon, je pense que ce serait juste une perte de temps pour lui. Mais je crois qu'il le sait."

En 2015, le pari d'Alonso de rejoindre McLaren a tourné au fiasco en raison des grandes difficultés rencontrées par Honda. Les quatre années de cette collaboration n'ont jamais porté leurs fruits et ont lassé le natif d'Oviedo, qui s'est peu à peu détourné de la monoplace pour recherche d'autres sensations dans des disciplines nouvelles. Dans un an, plusieurs baquets pourraient potentiellement se libérer chez les top teams, mais tout n'est que spéculation à ce stade.

"Fernando est de toute évidence un pilote accompli", rappelle Lewis Hamilton. "Il est intéressant de voir que par le passé, il y a toujours eu des pilotes voulant revenir, comme Michael [Schumacher], car c'est quelque chose que l'on fait toute notre vie. Je n'ai pas parlé à Fernando, alors je ne sais pas comment il le vit ou à quel point ça lui manque, mais je ne crois pas que ce serait mauvais pour la F1. Il y a beaucoup de jeunes pilotes qui tracent leur chemin et il n'y a que 20 baquets, donc il a aussi fait son temps, mais s'il n'y a pas d'autres jeunes qui émergent il y a clairement une place. Il y en a probablement aujourd'hui qui pourraient être remplacés, alors ce serait bienvenu."