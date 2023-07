Verstappen lance un message clair à la concurrence

Max Verstappen a signé un carton plein lors du Grand Prix d'Autriche en inscrivant les huit points de la victoire lors du sprint, les 25 points de la victoire en course et en ajoutant à tout cela le point du meilleur tour, conquis en repassant par les stands sous le nez de Charles Leclerc en fin de GP.

Également auteur de la pole position lors des qualifications du vendredi, le Néerlandais n'a toutefois devancé dans cet exercice le pilote Ferrari que de 0"048 sur la ligne de chronométrage. En course, il n'y a pas eu photo, et Verstappen ne manque pas souligner que dans l'exercice de l'effort sur un tour lancé, il avait été loin de tout donner.

"Pour être honnête, je n'avais besoin que d'aller 0"040 plus vite, donc je n'étais toujours pas à la limite sur ce tour", a déclaré le double Champion du monde aux médias ce jeudi à Silverstone. "Vous voulez rester entre les lignes, ils étaient très stricts sur les lignes blanches. Donc quand j'ai vu qu'après le virage 3 ou 4, j'étais en tête, j'ai su que ça devait suffire."

Red Bull ne se repose pas sur ses lauriers

L'occasion pour lui aussi de mettre en avant le fait que, si la concurrence évoque souvent les évolutions importantes qu'elle apporte à ses monoplaces pour tenter de refaire son retard, l'équipe Red Bull ne chômait pas non plus, et se montrait sans doute moins diserte mais tout à fait efficace pour maintenir un avantage important et indiscutable depuis l'entame de la saison.

"Nous avons connu un excellent début d'année, nous comprenons également notre voiture et, course après course, elle s'améliore. Mais nous ne restons pas à rien faire. Il est vrai que d'autres équipes parlent peut-être davantage d'améliorations plus importantes d'une course à l'autre, mais nous continuons à apporter des choses."

"C'est certainement un bon signe. Nous avons encore un bel avantage. Bien sûr, sur certains circuits, il est plus important que sur d'autres, mais dans l'ensemble, c'est un package de base solide que nous avons. Il faut toujours s'assurer que nous en tirons tout le potentiel."