Vettel et Ferrari : pas de date butoir pour un nouveau contrat

Si Ferrari a annoncé le mois dernier avoir ouvert les discussions avec Sebastian Vettel pour une prolongation de contrat, les événements liés à la crise du coronavirus ont depuis bouleversé les plans. Affirmant dès la présentation de sa nouvelle monoplace son souhait de conserver le pilote allemand au-delà de la saison 2020, la Scuderia espérait alors conclure un accord relativement rapidement. Aujourd'hui, Vettel indique que "tout a été mis en suspens", assez logiquement compte tenu de la situation exceptionnelle du moment.

"L'une des choses les plus importantes pour tout le monde en ce moment, que l'on soit dans le sport ou non, est de rester patient, mais je réfléchis sur moi-même, je m'interroge", confie le quadruple Champion du monde dans un entretien avec une sélection de médias, dont Motorsport.com. "Ça dépend évidemment de quand aura lieu le premier Grand Prix. Il y a de grandes chances que nous devions prendre une décision avant le premier Grand Prix, car il semble qu'il n'y aura pas de course avant juin ou même juillet."

"Nous attendons tous. Mais la priorité est avant tout de nous assurer que nous gérons la situation correctement, et donc tout a été mis en suspens. J'imagine que c'est la même chose partout ailleurs. Nous allons avancer, mais je ne crois pas qu'il y ait de véritable calendrier. Donc le fait que ce soit avant le premier Grand Prix dépend beaucoup de quand celui-ci aura lieu."

Deux ou trois ans ?

Une chose est certaine, de son côté Sebastian Vettel n'a pas changé d'avis : il est déterminé à rester en Formule 1 après l'échéance de son bail actuel. "Je pense avoir été clair la dernière fois que nous avons parlé", rappelle-t-il. "Je pense que quel que soit le contrat, ce sera quelque chose avec quoi l'équipe et moi-même serons à l'aise."

Quant à la durée du futur contrat, l'intéressé dit ne pas encore en avoir une idée certaine. "Habituellement, les contrats que j'ai signés par le passé étaient tous d'une durée de trois ans", fait-il simplement remarquer. De là à y voir un indice… "Je sais que je suis l'un des pilotes les plus expérimentés en F1 mais je ne suis pas le plus vieux et je ne crois pas qu'il y ait une limite d'âge dans ce domaine. Comme je l'ai dit, nous déciderons de ce qui nous convient."

À moins d'un engagement d'une seule saison – qui paraît peu vraisemblable –, Vettel s'apprête donc à assurer sa présence en Formule 1 pour connaître la nouvelle ère technique, même si celle-ci a été repoussée de 2021 à 2022. Cette perspective le rend-il impatient ? Lui-même admet que "c'est en quelque sorte du 50-50".

"D'un côté j'étais très impatient de piloter les nouvelles monoplaces", précise-t-il. "Maintenant, ça ne se fera pas avant une année de plus, c'est triste. D'un autre côté, les voitures actuelles seront toujours un peu plus rapides que les nouvelles et, dans un sens, aller plus vite est plus excitant qu'aller moins vite. Tout dépend ce qu'il y a en contrepartie : si la compétition est bien meilleure que je le crois, nous oublierons très rapidement, mais si les courses sont les mêmes et que les voitures sont justes plus lentes, ce sera un plus mauvais compromis. Néanmoins je crois que tout le monde comprend pourquoi nous repoussons cette réglementation."

Propos recueillis par Jonathan Noble