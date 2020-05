Cinq victoires cruellement perdues au GP de Monaco

1988 : Ayrton Senna

Ayrton Senna est le recordman des victoires à Monaco, avec six succès en Principauté. Son palmarès sur le Rocher aurait pu et dû être plus impressionnant encore si une victoire ne lui avait pas échappé suite à un incident curieux lors d'un week-end qu'il avait tant dominé.

Senna semblait intouchable lors du Grand Prix de Monaco 1988. Le samedi, il avait décroché la pole position avec une avance à peine croyable de 1"4 sur son coéquipier chez McLaren, Alain Prost, et de 2"6 sur la Ferrari de Gerhard Berger. Plus tard, décrivit ce tour comme une expérience spirituelle, au cours de laquelle il avait eu la sensation de ne plus piloter sa voiture lui-même ni en pleine conscience.

Le dimanche, Senna était aussi sur une autre planète, aidé par le fait que Prost se retrouve coincé derrière Berger au départ. Lorsque le Français parvint enfin à doubler la Ferrari, l'écart avec Senna était déjà de 50 secondes. Ron Dennis, alors directeur de McLaren, demanda à Senna de ralentir la cadence pour assurer la victoire, ce qui donna l'impression de briser le rythme du Brésilien.

Dans le 67e des 78 tours, Senna perdit sa concentration et sous-vira avant d'aller heurter la barrière dans le lent virage à droite du Portier, qui est peut-être le moins difficile du tracé. Abattu, Senna quitta sa monoplace et regagna directement son appartement monégasque sans retrouver son équipe avant le soir.

1992 : Nigel Mansell

Si 1988 avait vu la victoire échapper à Senna, il a hérité d'un succès plus chanceux à Monaco en 1992. Au volant d'une Williams FW14B dominatrice, Nigel Mansell et Riccardo Patrese avaient privé le pilote brésilien d'une place en première ligne.

Senna dépassa Patrese au départ mais manquait de puissance pour stopper Mansell, comme lors des cinq Grands Prix précédents. Mansell semblait bien parti pour interrompre la série victorieuse de Senna à Monaco, jusqu'à ce qu'il soit contraint de rentrer au stand à sept tours de l'arrivée à cause d'une suspicion de crevaison. Il s'agissait en fait d'un écrou desserré. Mansell reprit la piste à sept secondes de Senna, qui avait peine à croire en sa bonne étoile.

Chaussé de pneus neufs, Mansell réduisit immédiatement l'écart pour offrir trois derniers tours d'une grande intensité. Il aura fallu que Senna offre une résistance intelligente pour que le Britannique ne parvienne pas à reprendre le dessus.

2000 : Michael Schumacher

Comme Senna, Michael Schumacher fait partie de ces pilotes qui ont connu de nombreux succès à Monaco. Néanmoins, malgré cinq victoires en huit ans sur le Rocher, l'Allemand n'a jamais réussi à s'y imposer plus de deux fois de suite.

L'édition 2000 lui était promise mais elle lui échappa alors qu'il dominait la course après être parti en pole position et que la plupart de ses principaux rivaux avaient été éliminés par des accidents ou des problèmes de fiabilité.

Schumacher disposait d'un arrêt au stand d'avance sur David Coulthard quand, au 55e tour, son échappement allait le trahir et entraîner un bris de suspension. De quoi offrir la victoire à Coulthard, avec 15 secondes d'avance sur l'autre Ferrari de Rubens Barrichello.

2015 : Lewis Hamilton

L'édition 2015 du Grand Prix de Monaco a été totalement dominée par Lewis Hamilton. Ce dernier avait signé une pole position confortable devant son coéquipier chez Mercedes, Nico Rosberg, et la Ferrari de Sebastian Vettel.

Hamilton était en tête avec 19 secondes d'avance lorsque la voiture de sécurité prit la piste suite à un accrochage entre Max Verstappen et Romain Grosjean. Mercedes opta alors pour faire rentrer Hamilton afin de lui chausser des pneus neufs. Malheureusement pour le Britannique, l'écurie avait mal calculé le temps imparti, le contraignant à repartir derrière Rosberg et Vettel.

"J'ai perdu cette course, n'est-ce pas ?" lança un Hamilton abattu à la radio. C'était bel et bien le cas, puisque malgré ses pneus neufs, il n'y avait aucune chance de doubler dans les rues sinueuses de Monaco. Cela permit à Rosberg de décrocher sa troisième victoire consécutive en Principauté, une première depuis Ayrton Senna.

2016 : Daniel Ricciardo

Le crève-cœur monégasque le plus récent demeure celui de Daniel Ricciardo lors de l'édition 2016. La veille, l'Australien avait signé sa première pole en Principauté au volant de sa Red Bull, faisant de lui le favori tout trouvé pour la course.

Tout son travail fut réduit à néant lorsque lors d'un arrêt au stand, Red Bull Racing n'avait pas préparé les pneus. Ricciardo dut patienter une quarantaine de secondes dans les stands, perdant la tête de la course au profit de Lewis Hamilton.

Ricciardo était écœuré par cette victoire perdue, d'autant que lors du Grand Prix précédent en Espagne, il avait hérité du leadership suite à l'accrochage des deux Mercedes mais avait fait les frais d'une erreur stratégique de son équipe. "Je me suis fait avoir deux week-ends d'affilée. Ça craint, ça fait mal", ne pouvait-il que réagir avec colère.