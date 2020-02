Warwick juge que l'accession à la F1 est devenue trop chère

L'augmentation des budgets nécessaires pour accéder à la Formule 1, et notamment dans l'antichambre de celle-ci, la F2, inquiète de plus en plus de personnalités du monde de la course automobile. C'est le cas de Derek Warwick, ancien pilote de F1, qui craint que les sommes demandées pour financer des programmes dans les catégories inférieures, souvent payées par les pilotes ou leur entourage, n'empêchent de trouver de nouveaux talents.

"Si nous ne sommes pas prudents, nous n'allons pas trouver le prochain Lewis Hamilton car il ne sera pas capable de se payer [une carrière], à moins que son père ou sa mère ne soit multimillionnaire", a déclaré Warwick. Un avis justifié par les prix de l'accession aux portes des catégories inférieures à la F1. Il faut en effet entre 850 000 euros et 1,20 million d'euros pour financer une saison en F3, tandis qu'une campagne en F2 coûte 1,75 million d'euros environ.

Lewis Hamilton lui-même n'aurait pas eu la carrière qu'est la sienne s'il n'avait pas été recruté et soutenu par McLaren dès l'âge de 13 ans, puisque son père avait déjà fortement utilisé les fonds disponibles dans sa famille : "Mon père a dépensé quelque chose comme 20 000 livres (environ 23 600 euros) et a hypothéqué la maison plusieurs fois dans les premières années. Mais aujourd'hui, c'est devenu trop cher. Il y a très peu, s'il y en a toutefois, de familles de classes ouvrières présentes. Ce ne sont que des familles riches."

Pour Warwick, le sport automobile est déjà en train de rater des jeunes talents à cause d'un manque d'argent de leur part, et en dépit d'aides comme le prix Aston Martin du jeune pilote de l'année, qui est soutenu par le BRDC, la fédération britannique de sport automobile. Le vainqueur de l'année dernière est Jonathan Hoggard, qui a remporté 200 000 livres (237 000 euros), un test dans une monoplace de F1 de Red Bull, et un volant en WEC dans une Aston Martin Vantage. Mais malgré ces récompenses, Warwick craint que ça ne soit pas suffisant pour que le jeune pilote réussisse.

"Nous faisons ce que nous pouvons pour aider le sport automobile britannique, mais c'est difficile. Avec Jonathan, je crains que nous ne puissions pas soutenir sa carrière car il n'a pas assez d'argent pour franchir l'étape suivante. C'est très décevant pour moi, car il me semble avoir quelque chose de spécial et c'est rare d'avoir quelqu'un de si talentueux qui arrive en course auto britannique."

Mais comme le rappelle le Britannique, Hoggard n'a aucun soutien financier autour de lui, et cela pourrait lui coûter sa carrière : "Jonathan n'a pas d'argent derrière lui. C'est un talent incroyable, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse arriver en F1. Si vous avez un gros budget derrière vous ou une famille riche, cela rend les choses plus simples, mais ce n'est pas impossible [sans cela]. C'est possible, mais il faudra plus de chance ou de circonstances."

