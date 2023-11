Pour Tsunoda, AlphaTauri est devenu un outsider

Chez AlphaTauri, les week-ends se suivent et se ressemblent depuis le début de la tournée nord-américaine de la Formule 1. Yuki Tsunoda a pris la huitième place avec le meilleur tour en course à Austin ; qualifié quatrième, Daniel Ricciardo s'est classé septième le dimanche à Mexico ; Tsunoda était sixième du sprint à São Paulo avant de finir la course neuvième. Le bilan est un total de 16 points en trois Grands Prix, quand la concurrence directe est en difficulté : Williams n'en a engrangé que cinq, Alfa Romeo et Haas aucun.

Ce revirement de forme n'est pas une coïncidence : depuis le Grand Prix des États-Unis, AlphaTauri dispose d'évolutions majeures au niveau du plancher, du capot moteur, ainsi que de la géométrie des suspensions et du châssis. Manifestement, celles-ci s'avèrent particulièrement efficaces, mais Tsunoda n'en attendait pas tant.

"C'est une grande surprise", se réjouit le Japonais. "Je pense que l'on a atteint le rang d'outsider, surtout par rapport à nos autres concurrents. Je trouve ça bien. On a marqué des points trois courses d'affilée, c'est un très bon rythme. Il faut juste continuer comme ça pour le reste des courses. Maintenant, on est plus près de la septième place au championnat des écuries. Je pense que c'est possible [de la prendre], et on fera de notre mieux." AlphaTauri n'a plus que sept points de retard sur Williams.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

"Dans la voiture, je me sens à peu près pareil. Bien sûr, je me sens mieux, je sens davantage l'équilibre. Les résultats sont parlants. On a vraiment fait un grand pas en avant, surtout avec les évolutions qu'on a eues à Austin. Avant Austin, on ne marquait pas de points assez souvent. Là, ça fait trois courses d'affilée qu'on en marque. Ça veut tout dire."

Tsunoda a tout de même eu un brin de réussite à Interlagos, puisqu'il a manqué de perdre le contrôle de sa monoplace en mettant une roue dans l'herbe. "C'était une grosse erreur", concède l'intéressé. "Ça faisait un peu peur. J'ai chié dans mon froc ! Heureusement, je n'ai pas abandonné." Alors que chez la concurrence, les Haas et la Williams d'Alexander Albon ont été impliquées dans le carambolage du départ, et que les Alfa Romeo ont été contraintes à l'abandon par des problèmes techniques…