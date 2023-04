Zhou récompensé par des points, Bottas dans le dur

Charger le lecteur audio

L'élimination en Q1 des deux Alfa Romeo, samedi dernier à Melbourne, n'augurait pas grand-chose de bon pour Zhou Guanyu et Valtteri Bottas au Grand Prix d'Australie. Néanmoins, dans une course agitée où il s'est tenu à l'écart des embûches, le pilote chinois a été récompensé par ses premiers points de la saison. Son expérimenté coéquipier a en revanche connu une course délicate, dans la lignée de son début de week-end.

Neuvième sous le drapeau à damier, Zhou Guanyu a ouvert son compteur et ajouté deux points au total de l'écurie, huitième du championnat constructeurs avant la mini-trêve qui s'annonce. Solide, il a suivi le rythme des pilotes qui luttaient pour les points et a bénéficié des circonstances chaotiques du troisième départ arrêté pour intégrer le top 10.

"La neuvième place à l'arrivée est un bon résultat, surtout si l'on tient compte de là d'où on est partis et du week-end difficile que l'on a connu", souffle-t-il. "Il y a des points positifs à retenir. On a pris un très bon départ, ce sur quoi on avait énormément travaillé, et on n'a pas commis d'erreur dans une course où il y a eu beaucoup de rebondissements. On est restés propres, on a évité les problèmes et j'ai pu maintenir la pression sur Magnussen en fin de course, ce qui nous a permis de marquer des points. Les conditions étaient difficiles, les températures de piste étaient très basses mais on n'a pas fait d'erreur et c'est ce qui compte. Ce sont mes premiers points de l'année, c'est toujours une récompense sur un circuit aussi délicat que Melbourne. Maintenant, on doit continuer à progresser et, je l'espère, marquer des points supplémentaires à Bakou."

Valtteri Bottas, lui, a bu le calice jusqu'à la lie. S'il se dit "content pour Zhou et pour l'équipe de les voir marquer deux points", le Finlandais aspire surtout à souffler pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné tout au long du week-end. Régulièrement en manque de performance, il a en plus vu sa stratégie être fortement compromise par les interruptions et les neutralisations.

"Mon après-midi a été plutôt solitaire, sans beaucoup d'action, jusqu'à ce que tout se déclenche vers la fin", raconte-t-il. "On a décidé de prendre un risque au départ, et je suis rentré au stand pour chausser les pneus durs au premier tour : le plan était de garder ces pneus pour toute la course, mais le drapeau rouge a fait que je n'ai pas pu en tirer un avantage. Plus tard, lorsque la voiture de sécurité est intervenue, on a choisi les tendres, mais encore une fois le drapeau rouge a perturbé ma stratégie. Le week-end a été difficile, on n'était pas dans le rythme depuis le début, mais on s'assurera de faire le point sur la situation avant le prochain Grand Prix. En fait, je suis content d'avoir un peu de temps avant Bakou, pour me remettre au travail et retrouver une forme plus compétitive."