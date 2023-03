Álex Márquez : "Zarco a été très intelligent"

Charger le lecteur audio

Le pari d'Álex Márquez semble déjà réussi. Après deux saisons très difficile sur la Honda du team LCR, le Catalan a obtenu la confiance de Ducati et de Gresini, l'équipe qui a permis à Enea Bastianini de décrocher trois succès l'an passé, et dès sa signature, il se disait conscient que cette opportunité était peut-être sa dernière chance en MotoGP. Les tests hivernaux ont été encourageants et le GP du Portugal a confirmé cette première impression.

Leader de la première séance du week-end et du warm-up, le cadet des Márquez a pourtant échoué à atteindre la Q2. Sa course sprint, marquée par un contact avec Maverick Viñales, ne l'a vu prendre que la neuvième place mais dimanche, il est vite remonté de la 12e à la quatrième place, qu'il a longtemps disputée face aux pilotes KTM. Il occupait cette position à quelques virages de l'arrivée avant de faire les frais de l'attaque de Johann Zarco dans le tout dernier virage.

Beau joueur, il a félicité le Français pour sa manœuvre et s'est réjoui de sa cinquième place finale. "C'est mieux d'être cinquième qu'à terre", a résumé le Catalan sur le site officiel du MotoGP. "J'ai défendu la position avec tout ce que j'avais. À dix tours de la fin, j'étais totalement à la limite, je souffrais énormément, vous l'avez vu sur les images."

"Johann était là. J'ai géré les choses plutôt intelligemment, j'ai pris le virage 15 comme il le fallait mais il était un tout petit peu plus rapide et je n'ai pas pu fermer la porte. Il n'y avait qu'un mètre. Il a été très intelligent et très bon pour faire ce dépassement. J'ai essayé de me défendre mais j'étais à l'extérieur et ça fait perdre du temps. J'ai voulu le doubler dans la dernière ligne droite mais c'était très difficile."

"J'ai donné 100% du début à la fin. À un moment, je rêvais un peu du podium parce que je voyais que c'était possible mais j'étais à la limite à la fin. On doit continuer à travailler, à progresser, et on a des idées claires."

Álex Márquez

En un seul Grand Prix en 2023, Álex Márquez a déjà décroché un meilleur résultat que sur l'ensemble de l'année 2022, n'ayant jamais fait mieux que septième l'an passé. Au micro de Canal+, le pilote Gresini a reconnu se sentir "beaucoup mieux" sur la Ducati, machine référence du plateau, que sur la rétive Honda : "Tout est plus facile, pour me battre avec les autres, pour défendre ma place, pour être là. À dix tours de la fin, j'étais un peu à la limite mais j'ai pu me défendre et je suis content."

Le week-end de Portimão a ainsi permis de voir un Álex Márquez transfiguré et satisfait des performances, mais pas encore à son meilleur niveau puisqu'il perçoit des pistes de progrès pour les prochaines courses : "C'était mon premier week-end avec Ducati et Gresini, je l'ai pas mal apprécié. On a des idées claires, on a appris beaucoup de choses parce que pendant un test, il y a beaucoup d'adhérence et c'est difficile de tirer des conclusions. C'était un week-end vraiment positif, on a eu deux bonnes courses, la sprint et la classique. On a beaucoup d'informations pour progresser."

"Je prends pas mal de plaisir", a-t-il ajouté. "C'est aussi l'un des mes circuits préférés et j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, on se rend en Argentine donc je vais essayer d'être très concentré, d'avoir la même mentalité et de prendre de bons points, ce qui est toujours important pour le championnat."