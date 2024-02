Aprilia n'a pas encore de solution à ses problèmes de chaleur

L'an passé, Aprilia a connu de grosses difficultés pour gérer la chaleur. On se souvient qu'au Grand Prix d'Inde, Aleix Espargaró avait dû s'arrêter en raison d'une moto "bouillante" même si la marque ignorait à l'époque si la chaleur était véritablement la cause du problème. Puis le Grand Prix de Thaïlande avait révélé de nouveaux soucis. Espargaró a cru qu'il allait "mourir" tant sa moto était brûlante, alors que son coéquipier Maverick Viñales avait dû abandonner, disant avoir du mal à respirer.

Aprilia a tenté de se saisir du problème, introduisant des solutions pour essayer de mieux canaliser l'air au Grand Prix de Malaisie. Néanmoins, les ingénieurs continuent de travailler sur une solution de fond, qui n'a pas encore été finalisée. "Nous sommes dans un processus, ce n'est pas résolu pour le moment", a reconnu Romano Albesiano, le directeur technique du constructeur.

Au test de Sepang, la semaine dernière, Aprilia a mené des essais avec Miguel Oliveira et les deux pilotes de son équipe officielle, en les faisant rouler en formation pour mesurer les effets de la chaleur. "Nous avons fait une simulation de course avec trois pilotes les uns derrière les autres. Nous devons travailler avant que la situation se produise en course, sinon nous aurons encore des problèmes", a précisé Albesiano.

Miguel Oliveira, Maverick Vinales et Aleix Espargaró ont roulé en formation à Sepang

Espargaró a précisé que ce roulage à trois avait servi à "comprendre la température et la pression du pneu avant", avec l'espoir de corriger le tir avant la tournée asiatique de l'automne prochain mais, à ce jour, il affirme que les soucis dans ce domaine sont "les mêmes" que la saison passée, sans aucune amélioration pour le moment.

"L'année dernière, on a eu beaucoup de problèmes lors des courses chaudes, alors les ingénieurs veulent plus d'informations afin de comprendre comment on peut améliorer ça. J'espère que quand on reviendra en Asie dans la seconde partie de l'année, et qu'il fera très, très chaud, on aura des solutions", a déclaré le Catalan.

Plus globalement, ces soucis de gestion de la chaleur contribuent aux résultats très irréguliers d'Aprilia, capable de dominer le GP de Catalogne avec Espargaró en profitant du faible niveau d'adhérence, mais d'avoir des difficultés à jouer le top 10 sur d'autres pistes. Ce manque de constance, qui ne date pas de l'an dernier, reste un mystère en interne.

"Sincèrement, nous ne comprenons pas totalement cela", a concédé Albesiano. "Nous cherchons encore à le comprendre. Nous avons certaines idées, c'est lié à des composants soumis à une forte température, pas seulement les pneus, mais ça vient à 50% de la gestion des pneus et à 50% d'autres choses."

Au vu des températures annoncées, le test de Losail, prévu lundi et mardi, ne devrait pas beaucoup aider Aprilia à progresser sur ce front. La marque devra en tout cas profiter de ces derniers essais avant le début du championnat pour faire le tri parmi les nombreuses configurations aérodynamiques vues à Sepang, avec la possibilité d'en sélectionner plusieurs pour la saison.

Avec Léna Buffa