66 points à rattraper ? Ça reste possible selon Bagnaia

Envoyé au tapis dès le départ du Grand Prix de Catalogne, Pecco Bagnaia est aussi impatient de passer à autre chose que déterminé à ne pas laisser cet épisode gâcher ses chances au championnat. Fabio Quartararo a pourtant pris une avance précieuse en s'imposant pour la deuxième fois à Barcelone, mais le pilote Ducati veut croire que les 66 points qui les séparent alors que le MotoGP s'apprête à passer le cap de la mi-saison sont encore rattrapables. Tel est l'état d'esprit qu'il affichait jeudi à son arrivée en Allemagne, pour y disputer le dixième round de cette lutte de longue haleine.

La course de Barcelone s'est terminée de manière cruelle pour toi. Tu vas sûrement vouloir oublier cela ce week-end, sur une piste du Sachsenring toutefois assez difficile pour Ducati…

Je veux penser que Barcelone fait partie du passé. Le test [au lendemain de la course] s'est bien déroulé, j'ai beaucoup aimé et c'était très bien pour oublier ce qui s'était passé la veille. Je veux penser aux prochaines courses. L'année dernière, cette piste avait été assez difficile, mais en course j'avais commencé à être très compétitif, j'avais terminé cinquième et j'avais très bien piloté. Je pense donc que ce pourrait être un bon week-end pour nous. Assen sera sûrement un peu plus difficile, mais on verra. J'espère que le travail qu'on fait, qui est très bon, m'aidera sur ces deux courses avant la pause estivale.

L'année dernière, tu étais en effet passé de 16e à cinquième, sur une piste qui n'est pas facile. Mais pour quelle raison Ducati a eu autant de mal par le passé ? Et quelles sont les chances de la GP22, selon toi ?

Je veux dire qu'on a commencé à mener un travail différent l'année dernière. C'était la première fois que Jack et moi étions dans l'équipe officielle, et je pense qu'on a aidé Ducati à changer un peu de mentalité par rapport aux réglages standards d'avant. En un an, notre moto a commencé à être une moto qui tournait mieux et accélérait plus, alors on a fait du très bon travail. Ça vaut aussi sur cette piste, qui était difficile pour nous, ça avait été super. Jack [Miller] avait passé tout le week-end aux avant-postes.

Je pense qu'on a beaucoup aidé Ducati pour améliorer la moto, alors que c'était la même que l'année d'avant. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de pistes sur lesquelles on est en difficulté. C'est dur à dire pour le moment mais j'espère que le travail abattu va nous aider.

Tu as actuellement 66 points de retard sur Fabio Quartararo, mais l'an dernier tu lui en a repris 44 en six courses à la fin de la saison. Ça n'est donc pas encore joué, mais penses-tu qu'il sera dur à battre ?

Oui, mais si l'année dernière j'avais l'ambition de remporter le championnat et de récupérer 70 points en [six] courses, maintenant il m'en reste 11 alors l'ambition est grande. Je sais que le potentiel est élevé. Je pense que Fabio est actuellement le meilleur en piste, parce qu'il pilote parfaitement bien sa moto. Je pense pouvoir être un très bon adversaire pour lui, mais rattraper 66 points en ce moment ce n'est pas facile. Cependant, on a encore la possibilité de le faire.