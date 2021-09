Bagnaia porté par sa victoire et les bonnes ondes de Misano

Qui arrêtera Pecco Bagnaia dimanche, à Misano ? Jusqu'ici, le pilote italien vit un rêve éveillé. Dominateur le week-end dernier à Alcañiz, il réplique le même schéma et a décroché samedi une pole position autoritaire, doublée du record de la piste, précisément comme la semaine dernière.

Porté par des tribunes de tifosi quelque peu frustrés de ne pouvoir encourager Valentino Rossi à l'avant du peloton, le Turinois se prend à présent à rêver de ce qui lui a cruellement échappé l'année dernière, une victoire à domicile et qui plus est au guidon de la Ducati produite à quelques encablures du circuit. Le conte de fées ne pourrait être plus réussi !

"C'est toujours chouette quand on commence un week-end et qu'on se sent super bien dès les EL1", se réjouissait-il dès vendredi, au terme d'une journée pourtant compliquée par la météo. "Comme la semaine dernière, je suis content de mes EL1. Bien sûr, ça aurait été mieux de faire plus de tours sur le sec, pour me sentir plus en confiance, mais on a pu voir qu'on est aussi très compétitifs et très forts sur le mouillé. Je préfère le sec, mais on est forts dans les deux types de conditions."

"Il y a une semaine, on était en Aragón, j'avais de super sensations et aujourd'hui c'est la même chose. Cela fait deux semaines que, dès que je commence, tout se passe très bien. Je me sens très bien avec la moto, très à l'aise, tout va bien. Et sur le mouillé aussi, en EL2, je me suis senti très bien avec la moto", souligne-t-il. "Alors on est prêts, on est préparés pour les deux types de conditions. Les EL4 aussi ont été super et je pense donc qu'on est préparés à livrer encore une belle bagarre."

Ce samedi, alors que la pluie a épargné les pilotes MotoGP, Bagnaia a continué à affiner sa copie pour les conditions sèches, dans l'espoir qu'elles seront au rendez-vous pour la course. Mais même les prévisions les plus pessimistes ne semblent de toute façon pas devoir l'atteindre, lui qui affiche un sourire à toute épreuve. "En ce moment, je suis tout le temps content, du matin au soir", décrit-il.

Un bonheur qui, dit-il, ne provient pas de sa victoire de dimanche mais que celle-ci a encore renforcé. Arriver à domicile après avoir enfin fait main basse sur le trophée qui lui avait échappé de peu à plusieurs reprises depuis un an n'a fait que décupler sa volonté de rééditer ce succès dès dimanche. "La motivation était clairement plus élevée après ma première victoire, mais c'est aussi toujours spécial de venir ici, sur mon Grand Prix à domicile, alors c'est un mix de deux choses qui m'a permis d'arriver ici avec une grosse motivation", explique-t-il.

Il faut dire qu'il n'est pas seulement l'un des locaux de l'épreuve, il est tout bonnement sur l'un de ses terrains d'entraînement. "Cette année, j'ai fait beaucoup de tours sur cette piste avec la Panigale et j'aime toujours rouler ici. Ce n'est pas une piste facile, c'était une des pires pour moi avant que je commence à m'entraîner avec l'Academy et maintenant c'est une de mes préférées. J'aime vraiment rouler ici parce que c'est une piste très technique et puis on est devant nos fans. Ma motivation était très élevée, j'étais prêt à arriver ici et à me montrer rapide comme je le suis. Je suis juste très concentré sur la course de demain et j'aimerais essayer de faire en sorte que les gens dans les tribunes passent un bon moment à nous encourager."

53 points à rattraper

Le championnat très intense que livrent les pilotes MotoGP se conclura dans deux mois, après avoir attribué les 125 points restants en jeu. Avec ses 53 unités de retard sur le leader, Bagnaia tend à lui-même tempérer l'enthousiasme que peut générer sa grande forme du moment, tout en affichant une réelle volonté de mettre toutes les chances de son côté.

Disant espérer une course sèche, car moins risquée, il analyse : "Je sais que sur le mouillé on a une plus grande opportunité de réduire notre retard, mais je pense que 53 points c'est encore beaucoup et je dois continuer à reprendre des points sur Fabio [Quartararo]. Je suis certain que demain ce sera une belle bagarre entre lui et moi, mais il y a aussi les autres pilotes Ducati, Jack [Miller] a un très bon rythme et c'est le cas de Rins aussi, alors il faudra voir. J'aimerais partir comme en Aragón, faire mon rythme et ensuite on verra ce qui se passera dans la dernière partie de la course."

"L'ambition qu'on doit avoir c'est de récupérer des points et on doit essayer par tous les moyens de fortement réduire cet écart, parc que 53 points c'est vraiment beaucoup. Je pense surtout à ça. Si je réédite la victoire, évidemment je serai très content mais l'objectif principal est de récupérer des points, de faire ce qu'on peut pour en récupérer le plus possible."