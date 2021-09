Quartararo prêt à "donner 100%" quelles que soient les conditions

Fabio Quartararo est satisfait de sa troisième place en qualifications à Misano, un résultat qui semble le transformer en irréductible Gaulois résistant à la l'envahissement des machines italiennes sur les premières places de la grille, puisqu'il sera entouré de quatre pilotes Ducati. Quartararo a pris de gros risques pour essayer de prendre la tête et sa séance s'est terminée sur une chute sans véritable conséquences. Il sera en première ligne pour la 13e fois en 14 départs cette année.

"Ma quatrième qualification sur cette piste en MotoGP et j'ai toujours été troisième", a noté le pilote Yamaha en conférence de presse. "Je pense que j'ai fait un bon travail. J'ai forcé un peu trop au premier virage dans la dernière tentative. On a vérifié les données et j'ai freiné beaucoup trop tard. Mais c'est ce que je voulais faire et c'était bien de voir la limite sur l'avant."

Quartararo espère battre les pilotes Ducati, en particulier Pecco Bagnaia, le mieux placé d'entre sur sur la grille mais aussi son principal rival pour le titre : "Le travail est fait, le rythme est très, très bon, première ligne, donc voilà, c'est de bon augure pour demain et je pense que l'on peut faire une très belle course", a-t-il expliqué sur Canal +. "On verra bien, en tout cas on a un très bon rythme pour se battre pour la victoire. Après, Pecco a un très bon rythme aussi pour ça. Mon objectif c'est d'essayer de me battre pour essayer d'avoir ce podium, cette victoire, et la suite on verra bien."

"Je suis très content de mon rythme en EL4", a-t-il détaillé. "J'ai fait un petit changement sur la moto dans le deuxième relais et j'ai pu faire mieux en pneus usés. Je suis impatient de tester ce réglage avec des pneus usés."

Fabio Quartararo a en effet confirmé que son bon rythme de course en signant le meilleur temps en EL4, séance dédiée à l'évaluation des pneus en vue du Grand Prix. Il a disputé cette séance avec deux pneus medium, après avoir senti un manque de soutien à l'avant avec le tendre dans la matinée. Ce débat sur les choix de gommes pourrait cependant être balayé si la pluie fait son retour.

En grande difficulté dans les virages rapides quand la piste était humide vendredi, Quartararo sait qu'un retour des averses lui compliquerait la tâche mais il fera néanmoins tout son possible : "S'il pleut, je vais donner 100%. Vu notre niveau sous la pluie, je pense qu'on partirait avec zéro points ! Je donnerai 100% s'il pleut, je donnerai 100% si c'est sec. J'espère évidemment que ce sera sec mais je suis confiant quelles que soient les conditions."

"En EL2 était la 18e, donc [en course ça ne ferait] pas de points", a-t-il ajouté. "On doit progresser. C'est pour ça que je dit que je dois donner 100%. On verra ce qu'il se passera s'il pleut. Je ne me montrerai pas prudent s'il pleut."

Et quelques soient les conditions de piste dimanche après-midi, Fabio Quartararo n'a pas l'intention de calquer son rythme sur celui de Pecco Bagnaia et ne souhaite pas garder le championnat à l'esprit. Son objectif est simplement faire tout son possible pour décrocher le meilleur résultat dans ses cordes.

"En ce qui me concerne, la situation est totalement différente de l'Aragón. En Aragón, mon rythme était différent et j'avais beaucoup plus de mal. Aujourd'hui, je me sentais vraiment bien et j'étais à l'aise sur la moto. Ce n'est pas la question de Pecco et moi. Je pense que c'est la question de faire de mon mieux. Après, on verra. Je ne pense pas qu'à Pecco parce que je suis entouré par de nombreux pilotes. Ça dépendra des premiers tours. La course est très longue ici. Je pense que notre rythme est très bons en usés. Je suis confiant et je pense qu'on peut décrocher un bon résultat."

"Je vais attaquer", a insisté Quartararo. "Il reste cinq courses, pas une ou deux. Je vais tout donner, mais évidemment, si je vois que je suis trop à la limite, je n'attaquerai pas trop en risquant en chute. Je sens qu'en Aragón, j'ai donné le maximum jusqu'à la fin. Même si ce n'était qu'un point de plus face à Martín, j'ai fait de mon mieux. Je pense que demain on aura plus la possibilité d'être devant. Je vais donner 100%."

Quartararo a néanmoins le désavantage d'être le seul représentant de Yamaha sur les cinq premières lignes de la grille de départ. Pendant que la polémique entourant Maverick Viñales faisait rage au mois d'août, El Diablo a souvent déclaré qu'il ne se préoccupait pas de l'identité de son coéquipier mais il reconnaît maintenant se sentir esseulé dans la lutte face aux motos rouges.

"Dans cette course, un peu ! Je suis entre quatre Ducati, donc évidemment ce n'est pas la meilleure situation. Ce serait bien d'avoir quelques motos bleus devant. J'espère que Franco va vite se rétablir et être devant, parce qu'on a plus de mal que d'habitude en qualifications. J'ai essayé de donner de bonnes informations à Yamaha, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui. C'était assez intéressant mais ce n'est pas vraiment facile."

Avec Basile Davoine