Bagnaia de retour : "C'est comme une pole position !"

Pour la première fois cette saison, Pecco Bagnaia va s'élancer de la première ligne de la grille de départ, dimanche à Austin. Un retour au premier plan qui s'inscrit pour lui dans la continuité des progrès réalisés au fil des week-ends, dès lors qu'il a pu se détacher peu à peu de la masse de travail que requérait la nouvelle Ducati pour être comprise et mise au point.

"Je suis très content, c'est comme une pole position pour moi après les premières courses", s'est-il félicité samedi soir au micro du site officiel du MotoGP, après avoir obtenu la troisième place sur la grille. "C'est la première fois qu'on travaille aussi bien donc je suis très content. Il fallait juste qu'on se concentre sur le fait d'améliorer la moto en piste et de m'améliorer moi-même au niveau du pilotage."

Ainsi préparé, Bagnaia a livré une performance remarquée en EL4, où il a signé le meilleur temps. "On a progressé à chaque séance, des EL1 aux EL4. Dans ma deuxième sortie en EL4, j'ai eu des sensations vraiment très bonnes sur la moto et j'étais confiant de pouvoir faire un bon chrono en qualifs", a-t-il expliqué. "J'ai fini par me sentir très bien. En qualifs, pour la première fois, j'ai pu pousser dès le premier tour et ça veut dire beaucoup pour moi, alors je suis très content."

Qualifié au cœur d'un quintuplé Ducati, Bagnaia sait qu'il peut désormais compter sur une GP22 de plus en plus affûtée, qui prouve week-end après week-end que le travail paye. "Dès la première fois que j'ai piloté cette moto, j'ai senti qu'elle avait un plus gros potentiel, mais quand on a quelque chose de nouveau il y a toujours plus de travail à faire", a rappelé le pilote italien, désormais conscient que la lutte pour la victoire cet après-midi passera par "une grosse bagarre avec les autres pilotes Ducati"… mais pas seulement. "Je pense qu'Enea [Bastianini] a eu un bon rythme tout le week-end. Fabio [Quartararo] aussi est très rapide, et pour moi, Marc [Márquez] sera très rapide."

"La course sera très dure, c'est toujours très exigeant ici. Par contre, sans les bosses, il est clair que l'on a un petit avantage afin d'être plus constants en pneus usés", a pointé Bagnaia. "Je crois que ça ne sera pas facile pour les autres ! Je pense que sans les bosses, cette piste est beaucoup plus facile pour nous, les Ducati. L'année dernière, c’était assez problématique et en ne les ayant pas cette année on peut pousser comme on le veut. C'est clairement quelque chose qui nous aide beaucoup, mais en termes de rythme c'est différent. C'est difficile à prédire pour le moment, mais attendons de voir quels pilotes seront vraiment devant et quel type de course on pourra faire."

Plus qu'un adversaire clairement identifié pour le moment, et si c'était surtout des pneus que venait la plus grande rivalité pendant cette course ? "Il est certain que ça ne sera pas facile. On n'a pas fait beaucoup de tours avec le pneu tendre, mais je suis plutôt confiant quant au fait que ce sera le pneu pour la course. Fabio est celui qui a le plus roulé avec ce pneu et il a été assez rapide, alors on va essayer."

"En ce moment, beaucoup de pilotes ont un rythme plus ou moins similaire mais il est très difficile de prédire quelque chose car l'usure du pneu arrière est élevée. Il sera donc très important d'être intelligent au départ de la course pour comprendre les limites des pneus et être aussi régulier que possible jusqu'à la fin de la course. Et on verra ce qui se passe, car parfois être un peu plus lent au début signifie aussi que dans la dernière partie de la course on a un peu plus de gomme, donc il sera très important de bien lire la course avant le départ."