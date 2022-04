Un premier top 10 pour Bezzecchi qui bâtit sa confiance

Charger le lecteur audio

Marco Bezzecchi a ouvert son compteur de points avec l'art et la manière en Argentine en allant chercher un premier top 10 qui était loin de lui être acquis en début de week-end. L'Italien n'avait en effet jamais encore roulé sur le circuit de Termas de Río Hondo en MotoGP et son équipe faisait partie des plus touchées par le retard pris par les avions-cargos transportant le matériel. Vendredi, il ne disposait ainsi de rien puisqu'il n'avait ni box, ni moto, ni équipement, et les caisses de VR46 ne sont arrivées qu'à 4h du matin samedi.

Avec seulement trois séances de roulage, Bezzecchi a rencontré des difficultés et s'est qualifié en 17e position, ce qui a toutefois fait de lui le meilleur rookie sur la grille. En course, après un départ compliqué qui lui a fait perdre plusieurs places, il a trouvé son rythme et est remonté jusqu'au neuvième rang, un résultat faisant à nouveau de lui le meilleur rookie, mais aussi le troisième meilleur pilote Ducati à l'arrivée.

"La course a été super, comme le week-end dans son ensemble. Je ne peux pas me plaindre de la façon dont les choses se sont déroulées", a-t-il déclaré. "Ma journée a été très positive. J'ai pu afficher un très bon rythme durant toute la course. Malheureusement, mon départ n'a pas été très bon, mais j'ai pu récupérer beaucoup de places pour me porter dans le top 10, donc je suis très content."

"Au premier virage, j'ai failli avoir un contact avec Oliveira, donc je suis sorti de la piste et j'ai perdu pratiquement toutes les places ; je crois que je me suis retrouvé avant-dernier. C'était ensuite très difficile de dépasser, mais pour moi ce qui a véritablement compromis ma course, c'est ma chute de [samedi] en EL2, car ça m'a empêché d'accéder [directement] à la Q2, puis en Q1, avec beaucoup de pilotes rapides, c'était plus difficile d'y passer."

De premiers points en MotoGP

Après une bonne pré-saison qui l'avait également vu terminer en tête des débutants, le pilote VR46 avait connu une première déception au Qatar en chutant en course avant de finir, avant-dernier sous la pluie de l'Indonésie au terme d'un Grand Prix compliqué. Cette fois, les choses se sont déroulées différemment, avec un bon feeling et une confiance qu'il commence à bâtir.

"Je me sentais vraiment bien sur la moto et mon pilotage était franchement plutôt bon, y compris par rapport aux autres pilotes Ducati", a-t-il expliqué. "Je commence à gagner en confiance. J'ai évidemment besoin de plus de temps et d'expérience sur la moto pour vraiment bien connaître la Ducati, mais pour le moment je me sens bien et je pilote plutôt bien. Bien sûr, il y a toujours des choses à ajuster, mais ça fait aussi partie du jeu."

"Ce résultat me donne bon espoir. C'est toujours positif, et puis ce sont mes premiers points donc je suis très content d'avoir fait une aussi belle course", a souligné Bezzecchi, qui tentera de réitérer sa performance à Austin, un circuit sur lequel il n'a jamais roulé non plus en MotoGP, mais qu'il appréhende différemment au vu de ses caractéristiques. "Au Texas je pense que ça sera un peu plus dur car c'est une piste très physique et un peu plus difficile, mais j'essayerai de faire de mon mieux et de faire encore une belle course."