Le contact avec Viñales, rien d'autre qu'un incident de course pour Binder

Vainqueur de la course sprint en Argentine, Brad Binder a tout perdu au bout d'une seule minute le dimanche, lorsqu'il est tombé. La cause : un léger contact avec Maverick Viñales dans le virage 5, où le pilote Aprilia tentait un dépassement. Mais le Sud-Africain n'avait aucune intention de chercher la polémique et il a lui-même classé sa chute dans les incidents de course.

"Ma course a été courte. J'ai pris un assez bon départ, une nouvelle fois, surtout pour une piste humide. J'ai doublé quelques gars au début", a-t-il raconté, expliquant que sa moto était déjà endommagée avant le contact avec Viñales. "Dans la ligne droite opposée, j'ai eu un contact avec quelqu'un et j'ai perdu deux ailerons, j'ai eu une grosse secousse. J'ai trouvé les freins un peu délicats au bout de la ligne droite, donc j'ai un peu pompé dessus, je suis tourné et le petit contact, apparemment avec Maverick, ce n'était rien mais le poids a été suffisant pour me faire perdre l'adhérence et tomber."

"Rien de sérieux, sincèrement", a-t-il tranché au micro du site officiel du MotoGP. "C'était un très petit contact, un incident de course à 100%. Quand la piste est humide, la moindre secousse peut tout changer. Ça m'a échappé et c'était fini", a-t-il ajouté. "C'est un peu frustrant de tomber au premier tour. Les 25 tours ont été assez longs après ça mais c'est la course, c'est comme ça."

Le pilote KTM est remonté en selle et il a repris la course, bon dernier. Avec seulement 17 motos au départ et des conditions piégeuses, il a voulu jusqu'au bout se donner les moyens d'attraper un point, en vain puisque tous les pilotes ont vu l'arrivée. "Je suis remonté sur la moto, je suis reparti, j'ai fait 25 putain de tours très longs tout seul. Mais j'ai vu l'arrivée. Ça aurait été bien de prendre un point", a-t-il admis. "Pour moi, il était important de rester en piste et de ne pas tomber à nouveau parce que s'il y avait eu un restart, pour une raison ou une autre, il aurait été important d'être là pour avoir au moins cette opportunité."

Samedi, sa performance avait été sensationnelle, lorsqu'il a bondi de la 15e place sur la grille de départ pour fondre sur la tête de la course et s'imposer au terme de 12 tours de sprint. Il se tourne à présent vers Austin, avec en lui la satisfaction du travail de fond réalisé dans le stand KTM, où l'on est toujours en quête du bon set-up. "Je pense qu'on comprend beaucoup mieux la moto maintenant et qu'on pourra être beaucoup plus forts cette saison. Ici, on était assez bons sur le sec. Je pense qu'on pourrait encore l'être à Austin. Je suis impatient d'y être. Je veux être plus fort dès le début, continuer à travailler pendant le week-end et on verra."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud